Cincinnati Bengals gegen Tampa Bay Buccaneers LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit Bengals gegen Buccaneers

13. Sept. 2026 - 13:00 Paycor Stadium

Die Cincinnati Bengals empfangen die Tampa Bay Buccaneers am Sonntag, 13. September, in der ersten Woche der NFL-Hauptsaison 2026 im Paycor Stadium (Cincinnati, Ohio). Der Anpfiff erfolgt um 19:00 Uhr (CET).

Das Duell gehört zur jährlichen "Open In Orange"-Aktion: Die Bengals tragen orange Trikots, und die Fans sollen in Orange ins Stadion kommen.

So können Sie das Spiel Cincinnati Bengals gegen Tampa Bay Buccaneers verfolgen

Das Spiel läuft live auf dem NFL Game Pass bei DAZN.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Der Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network ist ebenfalls enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket erwerben, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99 €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99 €23.99 / Monat

Kunden, die das "Season Pro Ultimate"-Paket wählen, erhalten zusätzlich folgende Funktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : Ultimate-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden mit mehreren parallelen Partien.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs zuschauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Cincinnati Bengals gegen Tampa Bay Buccaneers – Mannschaftsnachrichten

Team-News zu den Cincinnati Bengals

Die Bengals können zum Auftakt fast in Bestbesetzung antreten.

Wide Receiver: Cheftrainer Zac Taylor bestätigte, dass die Superstars Ja’Marr Chase (Knie) und Tee Higgins (Ferse) im Plan für den Einsatz liegen. "Ja, sie werden jeden Tag mehr und mehr tun, aber mir gefällt das Tempo, das sie derzeit vorlegen", sagte Taylor.

Dax Hill: Der Stamm-Cornerback verpasste wegen einer Oberschenkelverletzung den Großteil des Trainingslagers, zeigte sich im Training aber "wirklich gut" und bereitet sich auf einen arbeitsreichen Sonntag vor.

Shemar Stewart: Der aufstrebende Pass Rusher im zweiten Jahr hat sich rasch von einer beängstigenden Knieüberdehnung im Trainingslager erholt. Coach Taylor schließt ihn nicht aus und bezeichnet seinen Einsatz als "eine Möglichkeit".

Mannschaftskapitäne: Die Spieler wählten sieben Kapitäne und holten damit die Neuzugänge der Offseason, Dexler Lawrence II (DT) und Bryan Cook (S), neben Stamm-Quarterback Joe Burrow direkt in die Führungsriege.

Team-News der Tampa Bay Buccaneers

Die Buccaneers starten in Woche 1 mit einem stark veränderten Kader und wollen sofort zurück in die Erfolgsspur.

Running Backs: Cheftrainer Todd Bowles erklärte, dass die Entscheidung über den Einsatz eines namentlich nicht genannten Running Backs erst kurz vor Spielbeginn fällt. Obwohl die endgültige Liste noch aussteht, deuten die Aufstellungen auf ein Problem bei Sean Tucker hin.

Wide Receiver: Die Rookies und Neuzugänge Jalen McMillan (Knie) und Emeka Egbuka (Zehe) stehen unter Beobachtung und gehen mit dem Status "fraglich" in die Woche.

Kontinuität in der Offensive Line: Nach dem verletzungsreichen Jahr 2025, in dem die bevorzugte Starting Five keinen gemeinsamen Spielzug absolvierte, setzt Tampa Bay nun auf die fünf Besten: Tristan Wirfs, Ben Bredeson, Graham Barton, Cody Mauch und Luke Goedeke. Mauch kehrt nach seinem Beinbruch zurück.

Quarterback-Tiefe: Baker Mayfield führt das Team an, Rookie Jalon Daniels setzte sich im Trainingslager als erster Backup gegen den Veteranen Jake Browning durch.

Mannschaftskapitäne: Die Kapitäne der Bucs für 2026 sind Baker Mayfield, Tristan Wirfs, Chris Godwin Jr., Vita Vea, Antoine Winfield Jr. und der neu hinzugekommene Linebacker Alex Anzalone.

Wichtige Themen

Quarterback-Duell: Joe Burrow und Baker Mayfield treffen aufeinander und wollen nach dem verpassten Playoff-Einzug ihrer Teams zurückkommen.

Trainer unter Druck: Zac Taylor (Bengals) und Todd Bowles (Buccaneers) stehen unter Druck und wollen in den Playoffs weit kommen. Beide hoffen auf einen starken Start in Woche 1.

Bucs-Defense gegen Bengals-Offense: Die neu formierte Abwehr Tampa Bays mit Neuzugang Alex Anzalone besteht sofort die Feuerprobe gegen die starke Pass-Offense Cincinnatis.







