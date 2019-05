Union-Kapitän Trimmel sucht vermisste Aufstiegs-Unterhose via Instagram

Kuriose Suchanzeige von Union-Kapitän Christopher Trimmel: Seine Aufstiegsunterhose ist abhanden gekommen, als Finderlohn winkt ein Kasten Bier.

Kapitän Christopher Trimmel hat beim Party-Marathon von -Aufsteiger seine Unterhose verloren und nun auf Instagram eine Vermisstenanzeige gestellt.

"Seit dem 27.5.19 ist meine Aufstiegs-Unterhose unauffindbar!! Da es sich hier offensichtlich um eine Glücksunterwäsche handelt, bin ich dementsprechend verzweifelt. Sie wurde das letzte Mal im Kabinentrakt nach dem Spiel gesehen", schrieb der Rechtsverteidiger in seiner Story.

Union-Kapitän Trimmel vermisst Glücksunterhose: Finderlohn ein Kasten Bier

Dazu postete Trimmel ein Bild der roten Unterhose (Größe L) mit der weißen Aufschrift "Union Berlin" am Bund. Als Finderlohn versprach er "einen Kasten Bier".

Union hatte sich durch ein 0:0 im Relegations-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart am Montag den Aufstieg in die Bundesliga gesichert. Nach dem 2:2 beim Hinspiel in Stuttgart reichte die Nullnummer den Eisernen.