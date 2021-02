Christoph Metzelder muss vor Gericht: Strafverfahren wegen Verdacht auf Kinderpornographie-Besitz eröffnet

Wegen des Verdachts auf Besitz von Kinderpornographie muss sich der ehemalige Nationalspieler Christoph Metzelder vor Gericht verantworten.

Der ehemalige Nationalspieler Christoph Metzelder (40) muss sich wegen des Verdachts auf Besitz von Kinderpornographie vor Gericht verantworten. Das Amtsgericht Düsseldorf gab am Montag bekannt, dass die Anklage der Staatsanwaltschaft Düsseldorf zugelassen wird.

Metzelder wird in 29 Fällen vorgeworfen, "einer anderen Person Besitz an kinderpornographischen Schriften" verschafft zu haben, eklärte das Amtsgericht in einer Pressemitteilung. In einem weiteren Fall wird er wegen "Besitzes kinderpornographischer und jugendpornographischer Schriften" angeklagt.

Prozessbeginn gegen Metzelder für den 29. April festgelegt

Metzelder "tritt den Vorwürfen entgegen", heißt es weiter: "Das Hauptverfahren dient der Klärung, ob die in der Anklage erhobenen Vorwürfe zutreffen oder nicht. Bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt der Angeklagte als unschuldig." Der Beginn der Hauptverhandlung wurde auf den 29. April in Düsseldorf festgelegt.

Der frühere Innenverteidiger spielte in seiner Karriere unter anderem für Borussia Dortmund, Schalke 04 und Real Madrid. Für die deutsche Nationalmannschaft kam er auf 47 Einsätze und nahm an den Weltmeisterschaften 2002 und 2006 teil.