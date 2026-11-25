China U17 gegen Fidschi U17 mit einem VPN sehen

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem gewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Chinas U17 und Fidschis U17 treffen am Donnerstag, 26. November, in der Gruppe H der U17-WM in Katars Aspire Zone aufeinander.

China hat bereits einen Punkt geholt. Am 23. November spielte das Team 2:2 gegen Marokko, einen Tag nach Fidschis höchster Niederlage des Turniers. Durch das Remis bleibt China Gruppendritter.

Zuvor hatte China am 20. November mit 0:5 gegen Spanien verloren. Das Team hat gezeigt, dass es gegen starke Gegner Tore erzielen kann, doch seine Defensive stand unter Druck.

Fidschis Lage ist deutlich schwieriger. Am 23. November verlor das Team mit 0:15 gegen Spanien, nur drei Tage nach einer 0:6-Niederlage gegen Marokko. In Katar ist Fidschi bislang ohne Tor.

Das Team aus Ozeanien hat in zwei Spielen 21 Gegentore kassiert und steht auf Platz vier der Gruppe. Nationaltrainer Stephane Auvray übernahm die Mannschaft kurzfristig. Fidschis U17 wartet weiterhin auf ihr erstes Tor.

China dürfte sich Chancen auf ein gutes Ergebnis ausrechnen, während Fidschi deutlich kompakter auftreten muss. So lässt sich das Spiel verfolgen.

Informationen zur offiziellen TV- und Livestream-Übertragung von China gegen Fidschi sind derzeit nicht verfügbar. Sobald die übertragenden Anbieter feststehen, werden die Angaben hier ergänzt.

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