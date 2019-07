Chile vs. Peru: TV, LIVE-STREAM, TICKER, Highlights und Co. - die Übertragung des Halbfinales der Copa America 2019

Chile trifft im Halbfinale der Copa America auf Peru. Goal verrät, wie Ihr die Partie live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

trifft im Halbfinale der Copa America 2019 auf Peru und kämpft dort um einen Platz im Finale gegen . Die Partie findet am Donnerstag, den 4. Juli um 2:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt.

Der große Coup, der Sieg bei der Copa America 2019 ist für Chile und für Peru nur noch zwei Partien entfernt. Die Chilenen sind nicht nur Titelverteidiger, sondern haben gleich die letzten beiden Endrunden, 2016 und 2015, für sich entschieden. Bei der aktuellen Ausgabe der Copa America galt Chile trotzdem eher als Außenseiter, vor allem aufgrund der schwachen Saison von Superstar Alexis Sanchez.

Die ersten beiden Gruppenspiele gewann Chile dann aber, mit 4:0 gegen Japan und mit 2:1 gegen Ecuador. Trotz einer 0:1-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Uruguay erreichte Chile das Viertelfinale, wo man sich in einem Elfmeterkrimi gegen Kolumbien durchsetzte.

Ähnlich Peru: Im Viertelfinale gegen Uruguay konnte man sich ebenfalls erst im Elfmeterschießen durchsetzen. Schon zuvor hatte "La Blanquirroja" Glück gehabt, denn als bester Gruppen-Dritter erreichte sie gerade noch die Viertelfinals. Zuvor hatte Peru mit 0:5 gegen Brasilien verloren, 0:0 gegen Venezuela gespielt und erst im letzten Gruppenspiel gegen Bolivien einen wichtigen 3:1-Sieg gefeiert.

Chile oder Peru - wer schafft den Finaleinzug? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Halbfinale live im TV, LIVE-STREAM oder im LIVE-TICKER verfolgen könnt und wo ihr am Morgen danach die Highlights der Partie findet.

Chile vs. Peru: Das Halbfinale der Copa America im Überblick

Chile vs. Peru live im TV verfolgen - geht das?

Du möchtest du das Copa-America-Halbfinale zwischen Chile und Peru live am Fernseher verfolgen, weißt aber nicht, wo du die Partie sehen kannst?

Wie kann ich Chile vs. Peru live im Free-TV sehen?

Das Spiel zwischen Chile und Peru ist leider nicht im kostenlosen Fernsehen verfügbar.

ARD, ZDF, Sport1 und Eurosport sicherten sich allesamt nicht die Rechte für die Copa America 2019. Daher ist es nicht möglich, die Partie im Free-TV zu sehen.

Zeigt / überträgt der Bezahlsender Sky die Partie Chile vs. Peru?

Der Bezahlsender Sky gehört zu den größten Anbietern von Live-Fußball in . Für die Copa America und damit auch die Halbfinal-Partie Chile vs. Peru konnte sich aber auch Sky keine Rechte sichern.

Das Spiel wird also weder im TV noch im LIVE-STREAM von Sky übertragen.

Chile vs. Peru im LIVE-STREAM sehen - wie funktioniert's?

Das Halbfinale der Copa America 2019 zwischen Chile und Peru wird nicht im TV übertragen. Das liegt daran, dass sich der Streamingdienst DAZN exklusiv die Rechte für das Turnier gesichert hat.

DAZN zeigt Chile vs. Peru im LIVE-STREAM

Die Partie ist live und exklusiv bei DAZN zu sehen. Die Übertragung beginnt wie bei DAZN gewohnt wenige Minute vor Anpfiff, der um 2:30 sein wird. Kommentieren wird die Partie Max Gross.

Chile vs. Peru kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN sehen - So geht's!

Um den LIVE-STREAM zu Chile vs. Peru zu sehen, ist ein Abonnement bei DAZN erforderlich. Nur wenn Du beim Streamingdienst angemeldet bist, kannst Du das Halbfinale der Copa America schauen. Du kannst Dir jetzt deinen Gratismonat, um Dir alle LIVE-STREAMS von DAZN einen Monat lang kostenlos anzusehen. Das komplette Programm von DAZN findest Du hier.

Wenn Du Dir jetzt den Gratismonat holst, kannst Du natürlich auch das Halbfinale der Copa America zwischen Chile und Peru im LIVE-STREAM sehen, sowie das große Finale des Turniers. Des Weiteren zeigt DAZN auch die Frauen-WM, den Afrika-Cup und den Gold-Cup in voller Länge im LIVE-STREAM. Wenn Dich der Probemonat überzeugt, kostet das Abo bei DAZN danach 9,99 Euro pro Monat. Du kannst das Abo monatlich kündigen.

DAZN erreichst Du im Browser auf www.dazn.com und auf fast allen mobilen Geräten und Deinem Smart-TV. Hole Dir jetzt die kostenlose DAZN-App in den gängigen Portalen:

Chile vs. Peru - wo sehe ich die Highlights?

Dir ist Dein Schlaf zu wichtig? Dann kannst du dir alle wichtigen Szenen der Partie Chile vs. Peru in Ruhe nach dem Aufstehen in den Highlights ansehen.

Die Highlights der Partie Chile vs. Peru sind bereits wenige Minuten nach Abpfiff auf der Plattform DAZN zu sehen. Dort ist die Zusammenfassung jederzeit verfügbar.

Wenn Du im Nachhinein doch noch die komplette Partie sehen willst, dann hilft Dir das Re-Live-Feature von DAZN. Dort kannst Du das komplette Halbfinale zwischen Chile und Peru auf Abruf sehen.

Chile vs. Peru im LIVE-TICKER verfolgen - so geht's!

Du kannst die Partie Chile vs. Peru nicht im LIVE-STREAM verfolgen? Dann kannst Du als Alternative den LIVE-TICKER von Goal zu Chile vs. Peru lesen. Egal ob Tor, Karte oder kritische Entscheidung: Mit dem LIVE-TICKER verpasst Du keine Szene der Partie und bist immer auf der Höhe des Spielgeschehens.

Dazu ist der LIVE-TICKER von Goal natürlich kostenlos und auch zum Nachlesen verfügbar.

Wer zeigt Chile vs. Peru? Die Übertragung das Halbfinales der Copa America im Überblick