So seht Ihr Chicago Fire FC gegen Columbus Crew mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 34 7. Nov. 2026 - 16:00 Soldier Field

Chicago Fire FC empfängt Columbus Crew im Soldier Field zu einer MLS-Partie der Eastern Conference, die für beide Teams kurz vor dem Ende der regulären Saison von großer Bedeutung ist.

Gregg Berhalters Fire steht in der Eastern Conference auf Platz vier und hat die Playoff-Teilnahme bereits sicher. Doch vor den eigenen Fans will das Team auch seine Heimbilanz verbessern und mit Schwung in die Schlussphase der Saison gehen.

Zuletzt gewann Chicago Fire FC auswärts bei den Colorado Rapids mit 4:2. Der Sieg beendete eine Phase wechselhafter Leistungen und gab der Mannschaft vor dieser Partie rechtzeitig neues Selbstvertrauen.

Columbus Crew reist in guter Form nach Chicago. Die Mannschaft von Laurent Courtois hat drei ihrer letzten vier MLS-Spiele gewonnen, darunter ein deutliches 3:0 gegen DC United und ein 4:2 gegen Toronto FC. Nun will sie sich vom achten Platz in der Eastern Conference nach oben arbeiten.

Besonders auswärts zeigte sich Columbus Crew zuletzt stark. Siege beim FC Dallas und beim FC Cincinnati in den vergangenen Wochen belegen, dass sich die Mannschaft in der Fremde wohlfühlt. Mit diesem Selbstvertrauen tritt sie im Soldier Field an.

Robert Lewandowski bleibt der Fixpunkt im Angriff von Chicago Fire FC. Die Trikots des polnischen Stürmers wurden in dieser Saison in der MLS am häufigsten verkauft, was seinen Status als eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Liga unterstreicht. Seine Leistung wird entscheidend dafür sein, ob Chicago alle drei Punkte holt.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr über die Live-Übertragung von Chicago Fire FC gegen Columbus Crew wissen müsst, darunter TV-Sender, Livestream-Optionen und Anstoßzeit.

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