So sehen Sie Chicago Fire FC gegen Charlotte FC mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

USA MLS - 1/8 22. Nov. 2026 - 18:30 Soldier Field

Chicago Fire FC empfängt Charlotte FC im Soldier Field zu einem Spiel der Major League Soccer, das für beide Teams Auswirkungen auf die Eastern Conference hat.

Das Team von Gregg Berhalter hat zwei seiner letzten fünf Ligaspiele gewonnen und zuletzt knapp gegen Columbus Crew verloren. Chicago hat gezeigt, dass es auch auswärts gefährlich sein kann: Beim jüngsten Auswärtsspiel erzielte das Team vier Tore gegen Colorado Rapids. Zu Hause fehlt es dagegen noch an Konstanz.

Charlotte FC reist unter Dean Smith mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen nach Illinois. Smiths Team erzielte in diesem Zeitraum elf Tore und präsentierte sich offensiv stark. Das 3:3 gegen Inter Miami CF im jüngsten Spiel zeigte allerdings, dass die Defensive weiterhin anfällig ist.

Der direkte Vergleich verleiht der Partie zusätzliche Brisanz. Chicago hat in den jüngsten Duellen die Nase vorn, und das Soldier Field hat sich für Charlotte als schwieriger Spielort erwiesen.

Beide Klubs liegen in der Tabelle der Eastern Conference dicht beieinander. Keines der Teams kann es sich daher leisten, diese Partie auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Punkte sind hier besonders wichtig.

Lesen Sie weiter, um alles darüber zu erfahren, wie Sie Chicago Fire FC gegen Charlotte FC live sehen können.

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