Chicago Bears gegen Philadelphia Eagles LIVE sehen: Online-Stream, TV-Sender und Kickoff-Zeit

Anstoßzeit Chicago Bears gegen Philadelphia Eagles

28. Sept. 2026 - 20:15 Soldier Field

Die Chicago Bears empfangen die Philadelphia Eagles im Soldier Field (Chicago, Illinois) in Woche 3 der NFL-Hauptsaison. Der Anpfiff erfolgt am Dienstag, 29. September, um 1:15 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Chicago Bears gegen Philadelphia Eagles verfolgen

Das Spiel läuft live auf dem NFL Game Pass bei DAZN.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. NFL Redzone und NFL Network sind ebenfalls enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem diese zusätzlichen Funktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Chicago Bears gegen Philadelphia Eagles – Mannschaftsnachrichten

Team-News der Chicago Bears

Das größte Thema für die Mannschaft von Cheftrainer Ben Johnson ist die Position des Quarterbacks.

Quarterback-Krise : Franchise-Quarterback Caleb Williams fällt wegen einer in Woche 2 erlittenen Oberschenkelzerrung ersten Grades offiziell aus. Backup Tyson Bagent durchläuft das NFL-Protokoll für Gehirnerschütterungen und kehrte am Samstag einsatzfähig ins Training zurück; die Mannschaft listet ihn als fraglich. Gibt die Liga Bagent nicht frei, startet der 38-jährige Veteran Case Keenum erstmals seit 2023 in der NFL-Hauptsaison.

Das Backfield : Die Runningbacks D’Andre Swift und Rookie Kyle Monangai sollen die Quarterback-Position entlasten. Monangai verpasste zu Beginn der Woche das Training wegen eines Knieproblems, wird aber voraussichtlich das Laufspiel anführen.

Scrimmage-Linie & Special Teams : Left Guard Joe Thuney pausierte am Freitag im Training, wodurch Fragen zur Innenlinie aufkommen. Kicker Cairo Santos (rechte Hüfte) verpasste zwar Einheiten, doch er dürfte spielen.

Verstärkung in der Verteidigung : Cornerback Tyrique Stevenson (Oberschenkel) machte gegen Ende der Woche rasche Fortschritte und ist auf dem besten Weg, zu spielen, wodurch eine große Lücke in der Secondary vermieden wird.

Team-News der Philadelphia Eagles

Die Eagles (2:0) wollen ihre Serie ohne Niederlage fortsetzen, müssen dabei jedoch auf mehrere wichtige Spieler verzichten.

Wichtige Ausfälle in der Offensive : Tight End Dallas Goedert (Knie/MCL-Verstauchung) und Wide Receiver Marquise "Hollywood" Brown (Knöchel) fehlen am Montagabend. Als Gegenmaßnahme holten die Eagles Tight End Zach Ertz über den Practice Squad zurück.

Barkley & Smith einsatzbereit : Für die übrigen Skill-Positionen gibt es gute Neuigkeiten. Star-Runningback Saquon Barkley, der mit einem "Stinger" zu kämpfen hatte, trainierte am Freitag voll mit und steht nicht auf der Verletztenliste. Auch Wide Receiver DeVonta Smith (Oberschenkel) hat sich im Training erholt und wird spielen. Da Brown ausfällt, wird Rookie-Receiver Makai Lemon voraussichtlich mehr Einsatzzeit erhalten.

Offensive Line & Front Seven : Die Offensive Line hat sich bereits auf das Leben ohne den dreimaligen Pro-Bowl-Guard Landon Dickerson eingestellt, den die Eagles letzte Woche auf die Verletztenliste setzten. Cam Jurgens wechselt auf die Position des Left Guards, während Rookie Drew Kendall als Center in der Startaufstellung steht. In der Verteidigung hat Edge-Rusher Jonathan Greenard (Brustmuskel) mit einem Problem zu kämpfen, wird aber voraussichtlich neben Jalyx Hunt als einer der beiden Starter zum Einsatz kommen.



