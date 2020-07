Chemnitzer FC vs. Hansa Rostock: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co. – so wird die 3. Liga übertragen

Schlusstakt in der 3. Liga: Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie Chemnitzer FC gegen Hansa Rostock.

Im Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz wird am Samstag gezittert, wenn es heißt Chemnitzer FC gegen Hansa Rostock. Anstoß ist um 14.00 Uhr.

Chemnitz muss hoffen und bangen, wenn sie am Samstag auf Hansa Rostock treffen. 41 Punkte und der 17. Platz bedeuten aktuell Abstieg. Doch sollte Zwickau im Parallelspiel patzen und Chemnitz siegen, dann könnte der Abstieg verhindert werden. Am vergangenen Spieltag hat Chemnitz gegen Zwickau mit 1:2 verloren und somit haben die beiden Teams Plätze getauscht. Für Chemnitz die Chance auf Revanche.

Rostock hingegen steht auf Rang sechs und hofft noch auf den Relegationsplatz. Das letzte Spiel gegen den KFC Uerdingen konnten die Nordlichter mit 1:0 für sich entscheiden.

Wo das Spiel übertragen wird und wie Ihr es sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Chemnitzer FC gegen Hansa Rostock live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im Überblick

Spiel: Chemnitzer FC gegen Hansa Rostock

Chemnitzer FC gegen Hansa Rostock Wettbewerb: 38. Spieltag,

38. Spieltag, Datum: 04. Juli 2020

04. Juli 2020 Uhrzeit: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Stadion an der Gellertstraße, Chemnitz

Chemnitzer FC gegen Hansa Rostock live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga

Magenta Sport oder öffentlich-rechtlich, Pay-TV oder Free-TV? Vor dieser Frage stehen Fans der 3. Liga jedes Mal auf ein Neues. Denn die regionalen öffentlich-rechtlichen Sender der ARD können diese Saison nur 86 Spiele live zeigen. Einen kostenlosen Weg die Spiele zu sehen habt Ihr deshalb nur teilweise. Goal klärt deshalb wo das Spiel übertragen wird.

Chemnitzer FC gegen Hansa Rostock live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im TV bei Magenta

Im Free-TV läuft das Spiel leider nicht. Wer das Spiel live sehen möchte, ist deshalb bei Magenta Sport an der richtigen Adresse, denn hier werden alle Spiele der 3. Liga im Pay-TV gezeigt. Beginnen wird die Übertragung um 13.30 Uhr mit den Vorberichten zur Partie. Die Kommentare kommen von Lenny Leonhardt.

Voraussetzung, um das Spiel zu sehen ist ein Abonnement. Solltet Ihr bereits einen Vertrag bei der Telekom besitzen, dann ist Magenta Sport im ersten Jahr kostenlos für Euch. Danach zahlt Ihr 4,95 Euro für das Abonnement. Kein Telekom-Kunde, dann kostet Magenta Sport 9,95 Euro (Jahresabo) beziehungsweise 16,95 Euro (Monatsabo). Weitere Informationen findet Ihr hier.

Chemnitzer FC gegen Hansa Rostock heute live im LIVE-STREAM

Bevorzugt Ihr die Flexibilität eines LIVE-STREAMS über das Internet, dann bietet Magenta Sport auch hier eine Lösung an. Entweder per Internetbrowser und Laptop, respektive PC, oder mit Smartphone und Tablet, könnt Ihr das Spiel ebenfalls sehen. Im LIVE-STREAM seht Ihr dann dieselben Inhalte wie im TV-Programm. So könnt Ihr zum Beispiel auch euren Laptop verwenden, um diesen mit einem HDMI-Kabel an Euren Fernseher anzuschließen.

Einfach mit Euren Login-Daten auf der Webseite anmelden und schon könnt Ihr loslegen.

Chemnitzer FC gegen Hansa Rostock live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal zur Partie Chemnitzer FC vs. Hansa Rostock ist eine weitere Möglichkeit, um das Spiel live zu verfolgen. Hier bekommt Ihr die wichtigsten Szenen geschildert und werdet zusätzlich mit Statistiken und Analysen versorgt. Vorbeischauen lohnt sich!

Chemnitzer FC gegen Hansa Rostock live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Chemnitzer FC: Jakubov - Itter, Hoheneder, Reddemann, Milde - Tobias Müller, Sturm - Bonga, Garcia - Bozic, Hosiner.

Hansa Rostock: Kolke - Riedel, Reinthaler, Sonnenberg - Bülow - Neidhart, Nartey, Pepic, Scherff - Verhoek, Hanslik.

Chemnitzer FC gegen Hansa Rostock live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick

TV: MagentaSport

LIVE-STREAM: www.magentasport.de

LIVE-TICKER: Goal