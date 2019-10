Chemnitzer FC - FCK (1. FC Kaiserslautern): TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - alle Infos zur Übertragung der 3. Liga

Chemnitz trifft auf den 1. FC Kaiserslautern. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie der 3. Liga heute im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 13. Spieltag der 3. Liga empfängt der Chemnitzer FC den . Anstoß der Partie ist am Sonntag, den 27. Oktober, um 13 Uhr im Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz.

Während der Chemnitzer FC nach zwölf absolvierten Spielen mit einer Ausbeute von zehn Punkten auf dem vorletzten Platz steht, belegt der 1. FC Kaiserslautern derzeit den 16. Rang (13 Punkte).

Wer setzt sich im heutigen Duell durch?

Chemnitzer FC gegen Kaiserlautern: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie der heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Darüber hinaus erfahrt Ihr hier die Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

Chemnitzer FC - FCK (1. FC Kaiserslautern): Die Partie der 3. Liga in der Übersicht

Duell Chemnitzer FC - 1. FC Kaiserslautern Datum Sonntag, 27. Oktober 2019 || 13 Uhr Ort Stadion an der Gellertstraße, Chemnitz Zuschauer 25.000 Plätze

Chemnitzer FC - FCK (1. FC Kaiserslautern) heute live im TV verfolgen - geht das?

Um Spiele der 3. Liga live verfolgen zu können, gibt es grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten. Für die heutige Begegnung zwischen Chemnitz und dem 1. FC Kaiserslautern sieht es wie folgt aus:

Chemnitzer FC - FCK (1. FC Kaiserslautern): Läuft die Partie heute im Free-TV?

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD und die zugehörigen Dritten Programme wie beispielsweise der BR oder WDR haben regelmäßig Spiele der 3. Liga live im Programm.

Leider ist dies bei der heutigen Partie zwischen dem Chemnitzer FC und dem 1. FC Kaiserslautern jedoch nicht der Fall. Weder die ARD noch eines der Dritten Programme zeigen die Begegnung live und in voller Länge im Free-TV.

Chemnitzer FC - FCK (1. FC Kaiserslautern): Wird die 3. Liga heute live im Pay-TV gezeigt?

Dementsprechend heißt Eure Anlaufstelle für TV-Übertragungen der 3. Liga heute MagentaSport. Der hauseigene Sender der Telekom überträgt alle 380 Spiele der 3. Liga live und in voller Länge. Somit wird auch die Partie zwischen dem Chemnitzer FC und dem FCK heute live bei MagentaSport übertragen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 12.45 Uhr - also 15 Minuten vor Anstoß. Dabei versorgt Euch Moderatorin Anett Sattler zunächst mit allen relevanten Informationen rund um die Begegnung. Im Anschluss übernimmt dann Andreas Mann das Mikrofon und kommentiert das Spielgeschehen in Chemnitz.

MagentaSport ist mit Hilfe des Sat-Signals Eures Telekom-Receivers empfangbar. Um den Service nutzen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Abonnement. Sämtliche Informationen über Preise und Vertragslaufzeiten erfahrt Ihr auf der entsprechenden Website des Senders.

Chemnitzer FC - FCK (1. FC Kaiserslautern) heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Alternativ zur TV-Übertragung besteht die Möglichkeit, das Kräftemessen zwischen Chemnitz und Kaiserslautern via LIVE-STREAM zu verfolgen - und das geht folgendermaßen:

Chemnitzer FC - FCK (1. FC Kaiserslautern) heute im LIVE-STREAM bei MagentaSport

Auch in puncto LIVE-STREAM ist MagentaSport am heutigen Sonntag Eure erste Anlaufstelle. Der Sender überträgt Chemnitz vs. FCK heute sowohl live im TV als auch in voller Länge im LIVE-STREAM im Internet. Somit verpasst Ihr auch im LIVE-STREAM keine Sekunde der 3. Liga.

Hier gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM der Partie Chemnitzer FC vs. 1. FC Kaiserslautern.

Um das Angebot von MagentaSport nutzen zu können, müsst Ihr angemeldet sein und über ein Abonnement verfügen. Dieses kostet 9,95 Euro pro Monat. Sämtliche Informationen hierzu findet Ihr auf der Website von MagentaSport.

Aufstellung Chemnitzer FC:

Jakubov - Hoheneder, Garcia, Tallig, Bohl, Itter, Reddemann, Hosiner, Milde, Bonga, Müller

Aufstellung Kaiserslautern:

Grill - Sternberg, Kraus, Thiele, Skarlatidis, Pick, Schad, Kühlwetter, Sickinger, Bachmann, Gottwalt

Chemnitzer FC - FCK (1. FC Kaiserslautern) heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt kein Abo bei MagentaSport, wollt aber trotzdem nichts vom Spielgeschehen verpassen? Dann seid Ihr beim LIVE-TICKER von Goal zu Chemnitz vs. Kaiserslautern genau richtig.

In unserem LIVE-TICKER werdet Ihr mit allen relevanten und spielentscheidenden Szenen versorgt. So bleibt Ihr stets über das Geschehen in Chemnitz auf dem Laufenden und verpasst keinen Treffer.

Selbstverständlich ist der LIVE-TICKER von Goal kostenlos. Ihr findet ihn unter www.goal.com oder in unserer kostenlosen Goal-App. Ladet Euch die App einfach aus dem entsprechenden Store herunter: