Chemnitzer FC gegen Eintracht Braunschweig: TV, LIVE-STREAM, TICKER - alles zur Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga empfängt der Chemnitzer FC am Dienstag Eintracht Braunschweig. Hier gibt's alle Informationen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Die geht in die nächste Runde: Am Dienstag ist Eintracht Braunschweig beim Chemnitzer FC gefordert. Anstoß ist um 19 Uhr im Stadion an der Gellertstraße. Beide Mannschaften sind in der heutigen Begegnung auf drei Punkte angewiesen, um ihre jeweiligen Ziele zu erreichen.

Während Eintracht Braunschweig im Aufstiegsrennen mit einem Sieg den Vorsprung auf den halten möchte, ist der Chemnitzer FC im Tabellenkeller auf jeden Zähler angewiesen, um nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. In der Hinrunde setzte sich Braunschweig Ende November mit einem 2:1 durch.

In der 3. Liga empfängt der Chemnitzer FC am 35. Spieltag Eintracht Braunschweig: Ihr möchtet wissen, auf welchem Sender das Aufeinandertreffen heute gezeigt wird? In diesem Artikel liefern wir Euch alle Informationen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Chemnitzer FC gegen Eintracht Braunschweig: Die Begegnung in der 3. Liga in der Übersicht

Duell Chemnitzer FC - Eintracht Braunschweig Datum Dienstag, 23. Juni | 19.00 Uhr Ort Stadion an der Gellertstraße, Chemnitz Zuschauer keine Zuschauer zugelassen

Chemnitz gegen Braunschweig live im TV sehen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Fans des Chemnitzer FC und von Eintracht Braunschweig stehen jeden Spieltag vor der gleichen Frage: Auf welchem Sender wird das Aufeinandertreffen des Lieblingsvereins übertragen? Neben der ARD, die in dieser Saison 86 Spiele der 3. Liga im Free-TV ausstrahlen darf, besitzt mit der Telekom nämlich ein zweiter Anbieter die Übertragungsrechte am deutschen Unterhaus.

Chemnitz gegen Braunschweig live im TV sehen: Magenta Sport zeigt / überträgt die 3. Liga

Das Aufeinandertreffen zwischen Chemnitz und Braunschweig gehört nicht zu den Spielen, die im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt / übertragen werden. Das bedeutet aber nicht, dass die Begegnung deshalb nicht live zu sehen sein wird, denn MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga im Pay-TV.

Mehr Teams

Wer auf dieses Angebot zugreifen möchte, wird allerdings zur Kasse gebeten: Telekom-Kunden erleben das komplette Programm von MagentaSport im ersten Jahr kostenlos, danach kostet der Dienst 4,95 Euro im Monat.

Neukunden ohne Telekom-Vertrag sind ab 9,95 Euro dabei, wenn sie das Abonnement von MagentaSport für ein Jahr abschließen, oder für 16,95 Euro im Monat, wenn sie die Flexibilität des Monatsabos bevorzugen. Mehr Infos zu den Paketen gibt es hier.

Chemnitz gegen Braunschweig live im TV sehen: Wann beginnt die Übertragung auf Magenta Sport?

Bereits ab 18.45 Uhr begrüßt Euch der Pay-TV-Sender zu den Vorberichten, ehe die Partie um 19 Uhr schließlich angestoßen wird. Als Kommentator ist am Dienstag Lenny Leonhardt im Einsatz, der Euch am Mikrofon durch den Abend begleiten wird.

Zudem habt Ihr auch die Möglichkeit, die Begegnung zwischen dem Chemnitzer FC und Eintracht Braunschweig in der Konferenz zu erleben. Mit dem KFC Uerdingen gegen die Würzburger Kickers steht um 19 Uhr nämlich noch ein weiteres Duell auf dem Programm.

Quelle: Imago Images

Chemnitz gegen Eintracht Braunschweig im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Neben der Übertragung im TV bietet MagentaSport das Aufeinandertreffen zwischen Chemnitz und Braunschweig auch im LIVE-STREAM an. Voraussetzung, um diesen Angebot nutzen zu können, ist jedoch ebenfalls eine Abonnement des Pay-TV-Senders.

Den LIVE-STREAM könnt Ihr anschließend auf einem Laptop über die Internetseite von MagentaSport ansehen oder Ihr verbindet den Fernseher über ein HDMI-Kabel und könnt die Übertragung somit auch auf dem großen Bildschirm anschauen.

Alternativ könnt Ihr den LIVE-STREAM auch über die App von MagentaSport auf Eurem Smartphone und Tablet abrufen und das Spiel somit auch von unterwegs aus live verfolgen. Die Anwendung des Streamingdienstes steht Euch im Google-Play-Store und App Store zur Verfügung.

Chemnitz gegen Braunschweig heute live: Die 3. Liga im LIVE-TICKER verfolgen

Eine kostenlose Alternative, um dennoch über die Ereignisse in Chemnitz auf dem Laufenden zu bleiben, ist der LIVE-TICKER von Goal. Bereits einige Minuten vor dem Anstoß versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen zur Partie.

Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr mit unserem LIVE-TICKER keine entscheidende Szene und erhaltet zudem weitere interessante Statistiken. Somit eignet sich dieser auch als Ergänzung zur Übertragung im TV oder LIVE-STREAM.

Hier gelangt Ihr direkt zu unserem kostenlosen LIVE-TICKER.

Chemnitz gegen Braunschweig heute live verfolgen: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen der beiden Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird heute gegen 18 Uhr der Fall sein. Schaut deshalb später nochmals rein!

Chemnitzer FC vs. Eintracht Braunschweig live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga im Überblick