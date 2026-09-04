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Falko Blöding

Chelseas Bemühungen um Ex-Bundesligastar: Xabi Alonso soll Kylian Mbappe kontaktiert haben

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Chelsea wollte einen Mbappe-Landsmann holen, also glühte bei Xabi Alonso der Draht.

Angesichts des Abgangs von Weltmeister Enzo Fernandez für 145 Millionen Euro Ablöse zum Premier-League-Rivalen Manchester City wollte der FC Chelsea vor dem Schließen des Transferfensters unbedingt noch einen Spieler für das Mittelfeldzentrum verpflichten – dieses Vorhaben scheiterte aber.

Und zwar bemühten sich die Londoner intensiv um den französischen Nationalspieler Manu Kone (25) von der Roma. Die Gespräche zwischen allen Parteien seien laut Transferexperte Gianluca Di Marzio weit fortgeschritten gewesen. Als Ablöse waren Summen zwischen 60 und 70 Millionen Euro im Gespräch. Am Ende aber winkten die Giallorossi den Deal nicht durch, weil sie gemäß Footmercato in der Kürze der Zeit keinen passenden Ersatz fanden. Sie sollen sich dabei um Youssouf Fofana (27, AC Mailand) und Ex-Bundesligaspieler Pierre-Emile Höjbjerg (31, Olympique Marseille) bemüht haben.

Das konkrete Bemühen Chelseas äußerte sich laut des Portals unter anderem darin, dass Cheftrainer Xabi Alonso (44) Kone am Telefon von einem Wechsel an die Stamford Bridge überzeugen wollte. Außerdem habe sich der Coach sich bei seinem ehemaligen Real-Schützling Kylian Mbappe nach Kone erkundigt. Der Superstar soll "in höchsten Tönen" von seinem Mitspieler in der französischen Nationalmannschaft gesprochen haben.

Nicht nur bei Alonso und Mbappe genießt Kone große Wertschätzung. So lobte ihn Frankreichs Sturmlegende Thierry Henry vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko bei SPORTbible als "einen der besten zentralen Mittelfeldspieler da draußen". Henry trainierte Kone vor knapp zwei Jahren als Coach der französischen U23-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris. Die Truppe um Kone und den heutigen Bayern-Star Michael Olise gewann damals die Silbermedaille.

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Wie teuer war Manu Kone beim Transfer von Gladbach zur Roma?

Seitdem spiele Kone "brillant", so Henry weiter: "Er mag ein bisschen untergehen, weil die Leute über (Ousmane) Dembele, Desire Doue, (Bradley) Barcola, (William) Saliba oder (Ibrahima) Konate sprechen. Die Leute haben ihn dagegen nicht auf dem Zettel. Ich halte ihn für einen äußerst soliden Spieler."

Kone wechselte nach Olympia für 18 Millionen Euro Ablöse von Gladbach zur Roma, wo er Leistungsträger ist und in der vergangenen Saison fünf Scorerpunkte in 37 Partien sammelte. Für Frankreichs A-Nationalmannschaft bringt er es mittlerweile auf 19 Einsätze.

Chelsea möchte derweil weiterhin noch einen Spieler für das zentrale Mittelfeld verpflichten. Angeblich hat der Klub-Weltmeister zu diesem Zweck beim ehemaligen Liverpooler Georginio Wijnaldum (36) angeklopft. Dieser ist nach seinem Abschied vom Saudi-Klub Al-Ettifaq vereinslos und könnte so auch trotz geschlossenen Transferfensters noch unter Vertrag genommen werden.

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