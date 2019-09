FC Chelsea vs. FC Valencia: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - Die Übertragung der Champions League

Der FC Chelsea ist zurück in der Champions League und bekommt es mit dem FC Valencia zu tun. So schaut ihr das Spiel live im TV und LIVE-STREAM.

Es ist wieder Zeit für Champions League! Die Gruppe H mit dem und dem ist vielleicht die ausgeglichenste in dieser Saison, heute steigen dort die ersten Duelle. Wir erklären Euch, wie Ihr die Partie zwischen Chelsea und Valencia live verfolgen könnt. Anstoß zwischen den beiden Mannschaften ist heute Abend an der Stamford Bridge um 21 Uhr.

Der FC Chelsea ist zurück in der - trotzdem ist die Augangslage vor dem Spiel bei den Blues nicht optimal. Der Saisonstart verlief nicht wie gewünscht, am ersten Spieltag setzte es ein 0:4-Klatsche gegen den englischen Rekordmeister . Allerdings konnte das Team von Frank Lampard im letzten Spiel am Samstag ungefährdet gegen Europa-League-Teilnehmer gewinnen.

Bei den Spaniern sieht es nicht besser aus, auch die Fledermäuse befinden sich aktuell im Tabellenmittelfeld. Der Vierte der vergangenen -Saison konnte sich zum zweiten Mal in Folge für die Champions League qualifizieren, im letzten Jahr scheiterte man allerdings in der Gruppenphase an und Manchester United und wurde Dritter.

Hier verraten wir Euch, wie Ihr das Duell in der Königsklasse zwischen dem FC Chelsea und dem FC Valencia heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Informationen zu den Aufstellungen und zu unserem LIVE-TICKER.

FC Chelsea vs. FC Valencia: Das Champions-League-Duell in der Übersicht

Duell FC Chelsea vs. FC Valencia Datum Dienstag, 17. September 2019 || 21 Uhr Ort Stamford Bridge ( ) Zuschauer 41.631 Plätze

FC Chelsea gegen FC Valencia: Die Champions League heute im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen

In dieser Saison gibt es die Champions League bei zwei Anbietern zu sehen: Sowohl DAZN als auch Sky zeigen die Königsklasse in dieser Saison live. Hier findet ihr eine Übersicht, in welcher ihr seht, wo und wann welches Spiel live im TV oder LIVE-STREAM läuft.

Über 100 Spiele der Champions League laufen in dieser Saison exklusiv und live als Einzelspiel in voller Länge bei DAZN.

Sky zeigt nur rund 20 Spiele, davon zwölf in der Gruppenphase. Zusätzlich zeigt der Bezahlsender Konferenzen aller Spiele, die gleichzeitig stattfinden. Diese werden kostenpflichtig live im TV oder im LIVE-STREAM mit Sky Go oder dem Sky Ticket gezeigt.

FC Chelsea gegen FC Valencia läuft heute nur im LIVE-STREAM bei DAZN

Nur DAZN überträgt heute Abend das Spiel zwischen Chelsea und Valencia als Einzelspiel. Wenn Ihr also sehen wollt, wie sich die Blues ohne Eden Hazard anstellen, braucht Ihr ein DAZN-Abo. Wie Ihr dieses gratis abschließt, erfahrt weiter unten.

Das Spiel beginnt um 21 Uhr. Das heutige Kommentatoren-Team für das Spiel zwischen Chelsea und Valencia setzt sich wie folgt zusammen:

Kommentator: Flo Eckl / Experte: Sascha Bigalke

DAZN zeigt / überträgt FC Chelsea - FC Valencia heute im LIVE-STREAM - So benutzt ihr den Gratismonat!

Solltet Ihr noch kein Kunde bei DAZN sein, aber das Spiel zwischen Chelsea und Valencia live anschauen wollen, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit: Ihr könnt das gesamte DAZN-Programm schauen - ohne einen Cent zu bezahlen! Mit dem Gratismonat könnt ihr einen Monat lang alles genießen, was auf dem Streamingportal zu finden ist.

Dabei geht das Angebot von DAZN weit über die Champions League hinaus: Ob , , LaLiga, , - Kaum ein nennenswerter Fußball-Wettbewerb wird bei DAZN nicht übertragen. Eine Übersicht der wichtigsten Fußball-Übertragungen von DAZN findet ihr hier.

Sollte mal doch kein Kick übertragen werden, der Euch reizt, bietet Euch DAZN trotzdem stets etwas passendes. Ob Basketball, Tennis, American Football, Motorsport - DAZN überträgt jährlich über 8.000-Livesport-Events. Außerdem empfangt ihr über DAZN die Fernsehsender Eurosport und Eurosport 2 - ohne einen Aufpreis zahlen zu müssen!

Wie verfolge ich das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Chelsea gegen FC Valencia heute live im TV?

Dass das Champions-League-Spiel zwischen Chelsea und Valencia auf DAZN läuft, wissen wir nun. Aber kann man das Spiel auch im TV schauen?

DAZN zeigt / überträgt Chelsea - Valencia heute im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

Da DAZN ein Streamingsender und kein Fernsehsender ist, gibt es keine Möglichkeit, das Spiel im Free- oder im Pay-TV zu schauen. Das heißt allerdings nicht, dass ihr das Spiel nicht auf Eurem Fernseher verfolgen könnt!

Mit der oben angesprochenen kostenlosen DAZN-App könnt Ihr das gesamte Programm des Streamingdiensts auf eurem Smart-TV anschauen.

Sky zeigt / überträgt die Konferenz von FC Chelsea vs. FC Valencia heute live im TV

Der Bezahlsender Sky überträgt heute Abend die Champions-League-Konferenz. Dort könnt ihr also kostenpflichtig Ausschnitte der Begegnung Chelsea-Valencia sehen. Insgesamt spielen zwölf Champions-League-Mannschaften zur gleichen Zeit, was in der Konferenz gezeigt wird.

Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Chelsea und dem FC Valencia heute im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Keine Zeit, keine Lust oder sonst keine Möglichkeit, die DAZN-Übertragung zu schauen? Dann empfehlen wir Euch unseren LIVE-TICKER.

Mit dem Goal-Ticker verpasst Ihr kein Tor, keine Chance oder auch keine Verwarnung. Und das Beste: Der Ticker ist sowohl im Web als auch in der App gratis! Klickt Euch mal rein!

Der FC Valencia zu Gast beim FC Chelsea: Die Aufstellungen

Wie geht Chelsea das erste Champions-League-Spiel der Saison gegen den FC Valencia an? Wie kompensieren die Blues den Abgang von Eden Hazard? Hier erfahrt Ihr rechtzeitig vor Anpfiff die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs. FC Valencia? Die Übertragung der Champions League im Überblick