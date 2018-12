FC Chelsea plant offenbar Verpflichtung von Callum Wilson

Chelsea ist scheinbar überzeugt, Bournemouth-Stürmer Callum Wilson bereits im Januar an die Stamford Bridge locken zu können.

Chelsea sieht sich einem Bericht von Express Sport zufolge in einer starken Position, um im Januar Bournemouth-Stürmer Callum Wilson unter Vertrag zu nehmen. Demnach sei der Verein aus der englischen Premier League bereit, über 33 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, um eine Alternative für Olivier Giroud und Alvaro Morata in der Hinterhand zu haben.

Cherries-Trainer Eddie Howe möchte den 26-Jährigen dagegen nur ungerne ziehen lassen: "Callum fokussiert sich auf Fußball und wir erwarten nicht, dass wir Spieler im Januar verlieren, die wir nicht gehen lassen möchten", hatte der 41-Jährige einem Abschied von Wilson zuletzt einen Riegel vorgeschoben.

Callum Wilson seit 2014 mit 52 Toren für Bournemouth

Seit seinem Abschied von Coventry im Juli 2014 kommt Wilson für Bournemouth auf 52 Tore in allen Wettbewerben. Allein in der aktuellen Saison erzielte der englische Nationalspieler, der im November bei seinem Debüt für die Three Lions gegen die USA getroffen hatte, acht Tore und sechs Vorlagen in 16 Premier-League-Spielen.

Beim Ausnüchtern entdeckt: Der märchenhafte Aufstieg von Maurer Callum Wilson

"Er wird Aufmerksamkeit erregen. Er hat ein Auge für Tore, ich mag seinen Fleiß und er arbeitet unglaublich hart", hatte sich zuletzt der ehemalige Chelsea-Verteidiger Jason Cundy über Wilson geäußert und dem Tabellenvierten der englischen Liga ans Herz gelegt, einen Vorstoß bei dem 26-Jährigen zu unternehmen: "Die Frage ist nun, wer ihn im Januar holen wird, bevor sein Marktwert in lächerliche Höhen steigt. Ich denke, dass Callum Wilson aufgrund der Spielweise unter Maurizio Sarri perfekt zu Chelsea passen würde."