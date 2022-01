Der 23. Spieltag der Premier League steht ganz im Zeichen eines Spitzenspiels, wenn der FC Chelsea die Mannschaft von Tottenham Hotspur begrüßt. Anpfiff der Begegnung ist am Sonntag, 23. Januar 2022, um 17.30 Uhr an der Stamford Bridge in London. Ob das Stadtderby live im Free-TV läuft, welche LIVE-STREAMS abgerufen werden können und wie Ihr Zugriff auf Highlights sowie einen LIVE-TICKER bekommt, erklärt GOAL im folgenden Text.

Internationaler Spitzensport live auf DAZN: Jetzt anmelden!

Der Blick auf die Tabelle der Premier League dürfte den Fans des FC Chelsea nur teilweise Freude bereiten. Zwar stehen die Blues aktuell auf einem komfortablen dritten Platz und sind mitten im Rennen um die begehrten Champions-League-Plätze, doch Spitzenreiter Manchester City ist bereits auf zwölf Punkte davongezogen und hat noch eine Partie in der Hinterhand. Gegen die Skyblues setzte es für Trainer Thomas Tuchel und seine Elf vor knapp zwei Wochen zudem die einzige Niederlage der vergangenen 13 Spiele, zuletzt gab es ein 1:1 gegen Brighton.

Wesentlich durchwachsener liefen hingegen die vergangenen Monate bei den Tottenham Hotspur. Dem Team rund um Kapitän Harry Kane mangelt es aktuell an Konstanz, Siege und Niederlagen wechselten sich regelmäßig ab. Allerdings dürfte der Auftritt vom Mittwochabend für ordentlich Rückenwind bei den Gästen sorgen, als Steven Bergwijn die Partie gegen Leicester City in der Nachspielzeit drehte und den Spurs einen 3:2-Erfolg und somit den fünften Rang bescherte.

Erst vor knapp zwei Wochen duellierten sich Tottenham und Chelsea im EFL Cup, der Champions-League-Sieger von 2021 hatte das bessere Ende für sich. Ob die Revanche gelingt, könnt Ihr am Sonntag live verfolgen.

FC Chelsea vs. Tottenham Hotspur: Die Premier-League-Partie in der Übersicht

Begegnung: FC Chelsea vs. Tottenham Hotspur

Wettbewerb: Premier League, 23. Spieltag

Anpfiff: 23. Januar 2022, 17.30 Uhr

Austragungsort: Stamford Bridge, London (England)

FC Chelsea vs. Tottenham Hotspur: Läuft die Premier League im Free-TV?

Live-Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen sind in den vergangenen Jahren eine absolute Seltenheit geworden. Nahezu für alle Wettbewerbe ist ein Abonnement bei einem privaten Anbieter vonnöten. Eine Ausnahme bilden beispielsweise die Relegationsspiele der Bundesliga oder das Zweitliga-Top-Spiel am Samstagabend.

Die Fans der englischen Spitzenklasse schauen bezüglich der Übertragungen im Free-TV jedoch in die Röhre. Für die Premier League ist nämlich, wie für alle internationalen Meisterschaften, ein kostenpflichtiges Abonnement unumgänglich.

FC Chelsea vs. Tottenham Hotspur: Läuft die Premier League live bei DAZN oder Sky?

Die Rechte an den Übertragungen der internationalen Top-Ligen liegen zum größten Teil beim Streamingdienst DAZN sowie beim Pay-TV-Sender Sky. Bei DAZN seht Ihr unter anderem die Spaniens LaLiga sowie die italienische Serie A, darüber hinaus gibt es LIVE-STREAMS zu Wintersport-, Darts- oder Kampfsport-Events.

Wollt Ihr die Premier League live verfolgen, werdet Ihr bei DAZN aber nicht fündig. Dafür braucht Ihr ein Sky-Abonnement. Damit wäre auch geklärt, wo Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Chelsea und Tottenham am Sonntag live seht.

FC Chelsea vs. Tottenham Hotspur: Die Premier League live im Pay-TV und LIVE-STREAM bei Sky

Um Zugriff auf die Live-Spiele im Pay-TV zu erhalten, müsst Ihr Euch bei Sky registrieren und anschließend eines der zahlreichen Pakete auswählen. Wählt Ihr beispielsweise das Sportpaket, zahlt Ihr aktuell umgerechnet 17,25 Euro monatlich im Jahresabo. Wollt Ihr noch die Bundesliga dazubuchen, kostet Euch das aktuell umgerechnet 23,50 Euro pro Monat im Jahresabo. Habt Ihr Euch registriert, steht Euch zudem auch der LIVE-STREAM in der Sky-Go-App zur Verfügung.

Wollt Ihr keines der Pay-TV-Pakete buchen, aber trotzdem keine wichtigen Premier-League-Spiele verpassen, werft einen Blick auf Sky Ticket. Dort könnt Ihr Euch für das Supersport-Ticket anmelden, Kostenpunkt ist 29,99 Euro pro Monat. Nach der Registrierung könnt Ihr den entsprechenden LIVE-STREAM auf einem Endgerät Eurer Wahl abrufen und sichert Euch neben der Premier League auch Live-Übertragungen der Formel 1 oder der Bundesliga-Samstagsspiele.

FC Chelsea vs. Tottenham Hotspur: Highlights und LIVE-TICKER zur Premier League

Auch die Highlights findet Ihr im Anschluss an die Partien bei Sky. Zudem könnt Ihr Zusammenfassungen zum Spiel Eurer Wahl auch via YouTube abrufen.

Solltet Ihr am Sonntagabend verhindert sein, aber während der Partie auf dem Laufenden bleiben wollen, werft regelmäßig einen Blick in den LIVE-TICKER von GOAL. Dort verpasst ihr keine Schlüsselszenen und werdet über Tore, Platzverweise und Großchancen informiert.

FC Chelsea vs. Tottenham Hotspur: Die Live-Übertragung der Premier-League-Partie in der Übersicht

Begegnung FC Chelsea vs. Tottenham Hotspur Wettbewerb Premier League, 23. Spieltag Anpfiff 23. Januar, 17.30 Uhr Free-TV - Pay-TV Sky LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket LIVE-TICKER GOAL

FC Chelsea vs. Tottenham Hotspur: Die Aufstellungen

Sobald die Trainer Thomas Tuchel und Antonio Conte ihre jeweilige Startelf veröffentlichen, teilen wir sie an dieser Stelle mit Euch.