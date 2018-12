Ob Budapest oder Istanbul, Hauptsache Europa League! Chelsea-Torhüter Willy Caballero sorgt für Lacher in den sozialen Medien

Chelsea gastierte in der Europa League in Budapest. Caballero hatte davon offenbar nichts mitbekommen und dachte, er sei in Istanbul gelandet.

Der englische Top-Klub FC Chelsea war am Donnerstagabend in der Europa League zu Gast bei MOL Vidi (2:2) in der Nähe der ungarischen Hauptstadt Budapest. Blues-Torhüter Willy Caballero war der Spielort offenbar nicht bewusst und bedankte sich im Anschluss via Instagram für die Unterstützung der Fans im 1067 Kilometer enfternten Istanbul.

Auf seinem eigenen Instagram-Account schrieb der Argentinier: "Vielen Dank an unsere Anhänger für die Unterstützung an einem eiskalten Abend in Istanbul."

Europa League: Chelsea sichert sich Gruppensieg

Mittlerweile hat der 37-Jährige seinen Fehler bemerkt und den Beitrag entsprechend geändert.

Aus sportlicher Sicht hatte die Punkteteilung gegen MOL Vidi keine Auswirkungen für Chelsea. Die Londoner standen bereits zuvor als Gruppensieger fest und überwintern damit in der Europa League.