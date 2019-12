Rassismus gegen Chelseas Antonio Rüdiger: Sky-Moderator entschuldigt sich für abgewürgte TV-Debatte

Nach den rassistischen Beschimpfungen gegen den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger beim Premier-League-Spiel zwischen dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur (2:0) hat sich ein TV-Moderator von Sky dafür entschuldigt, eine "wichtige Diskussion über Rassismus ruiniert" zu haben.

TV-Experte Gary Neville hatte nach dem Spiel im Studio zunächst die Premier League kritisiert, weil sich diese hinter der Football Association verstecke und nichts tue und anschließend den beiden großen politischen Parteie

"Wir hatten gerade Wahlen in diesem Land. Dabei wurde beiden großen Parteien und ihren Chefs letzten Monat regelmäßig vorgeworfen, dass sie Rassismus schüren und Rassismus in ihren Parteien akzeptieren", sagte Neville: "Wenn es also in den höchsten Ämtern dieses Landes akzeptiert ist, sprechen wir nicht von einem Problem auf einer Mikroebene."

Moderator David Jones unterbrach den ehemaligen englischen Nationalspieler daraufhin und wollte den TV-Sender von etwaigen politischen Aussagen distanzieren. "Ich bin gezwungen zu sagen, dass das deine, Gary Nevilles Ansichten sind und nicht die von Sky Sports, das ist meine Pflicht", sagte Jones. Von Neville angesprochen, ob er seiner Ansicht nicht zustimme, antwortete er: "Ob ich das tue oder nicht, ist komplett irrelevant. Meine Aufgabe ist es zu versuchen, für eine ausgewogene Debatte zu sorgen."

Gary Neville on the racism problem in the Premier League



🗣"We had a general election and both main parties are accused of fueling and accepting racism in their parties. it's accepted in the highest office in the country" pic.twitter.com/KsCk2GNMxG