Champions League: Antonio Rüdiger fehlt dem FC Chelsea gegen Valencia

Der FC Chelsea bestreitet am Dienstag sein erstes Champions-League-Spiel gegen Valencia. Nicht mit dabei ist der deutsche Nationalspieler Rüdiger.

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger fehlt Europa-League-Sieger zum Auftakt der am Dienstag gegen den (21.00 Uhr live auf DAZN und im LIVE-TICKER) aufgrund von Leistenproblemen. Dies teilte Teammanager Frank Lampard auf der Pressekonferenz am Montag mit. Beim 28 Jahre alten Innenverteidiger soll noch am Montag ein Scan zur näheren Diagnostik durchgeführt werden.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Rüdiger hatte beim 5:2-Auswärtssieg der Blues bei Europa-League-Teilnehmer sein Saisondebüt in der Premier League gefeiert. In der Halbzeit wurde er von Lampard ausgewechselt.