Chelsea verurteilt rassistische "Bombenattentäter"-Gesänge gegen Liverpools Mohamed Salah: "Es ist beschämend"

Chelsea wird erneut mit rassistischen Ausschreitungen konfrontiert. In Prag sollen Anhänger des Vereins Reds-Spieler Mohamed Salah beleidigt haben.

Der hat eine erneute rassistische Attacke einiger Fans scharf verurteilt. Ziel des Angriffs war der ehemalige Blues-Stürmer Mohamed Salah vom Premier-League-Rivalen . Ein Video, das derzeit im Internet kursiert, zeigt Chelsea-Anhänger, wie sie den ägyptischen Nationalspieler einen "Bombenattentäter" nennen.

"Der FC Chelsea findet alle Formen diskriminierenden Verhaltens abscheulich", meldete sich Chelsea in einem offiziellen Statement zu Wort und kündigte harte Konsequenzen an: "Wenn es klare Beweise gibt, dass Dauerkarteninhaber oder Mitglieder von Chelsea in dieses Verhalten verwickelt sind, werden wir die schärfsten Maßnahmen gegen sie ergreifen." Demnach soll das Video im Rahmen von Chelseas Europa-League-Partie bei Slavia Prag entstanden sein. Drei der mutmaßlichen sechs Täter seien identifiziert.

Mohamed Salah spielte für den FC Chelsea

Salah stand zwischen 2014 und 2016 bei Chelsea unter Vertrag. Am Sonntag ist der Londoner Verein in der Liga beim den Reds, dem aktuellen Klub des 26-Jährigen, gefordert.

Es ist nicht die erste rassistische Ausschreitung seiner Fans, mit der Chelsea in dieser Saison zu kämpfen hat. Bereits im Dezember war ManCity-Spieler Raheem Sterling an der Stamford Bridge beleidigt worden .

"Solche Einzelpersonen sind beschämend für die große Mehrheit der Chelsea-Anhänger. Wir werden sie in unserem Verein nicht dulden", machte der Klub am Donnerstag deutlich.

Auch Salah-Klub Liverpool meldet sich zu Wort

"Das Video ist gefährlich und beunruhigend", äußerte sich auch Liverpool am Abend in einer offiziellen Mitteilung zu den Vorfällen: "Dieses Verhalten muss als das bezeichnet werden, was es ist - unverfälschter Fanatismus. Dafür gibt es im Fußball keinen Platz und auch nicht in der Gesellschaft", betonte der Verein.

"Ein Verbrechen diesen Ausmaßes hat mehr Opfer als jede Person, gegen die es gerichtet ist, und es muss gemeinsam und entschieden dagegen gehandelt werden", so der Verein, der erklärte, gemeinsam mit der Merseyside Police und dem FC Chelsea an der Aufarbeitung zu arbeiten.