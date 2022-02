Chelsea vs. Palmeiras: TV und LIVE-STREAM - so wird das Finale der Klub-WM übertragen

Die Klub-WM steht kurz vor der Entscheidung, im Endspiel duellieren sich der FC Chelsea und Palmeiras Sao Paulo um den Titel. Anpfiff der Partie ist am Samstag, 12. Februar 2022, um 17.30 Uhr im Mohammed-Bin-Zayed-Stadion in Abu Dhabi. Ob die Partie im frei empfangbaren Fernsehen läuft, welche LIVE-STREAMS Euch zur Verfügung stehen und wo Ihr einen LIVE-TICKER findet, hat GOAL für Euch herausgesucht.

Ohne Trainer Thomas Tuchel setzte sich der FC Chelsea am Mittwochabend im Halbfinale der Klub-WM knapp, aber verdient mit 1:0 gegen den saudi-arabischen Vertreter Al-Hilal durch. Den Treffer des Tages erzielte der belgische Sturmtank Romelu Lukaku in der 32. Spielminute, Kai Havertz verpasste das 2:0 nach dem Seitenwechsel nur um Zentimeter. Mit dem 1:0-Erfolg im Rücken trifft der amtierende Champions-League-Sieger nun auf den brasilianischen Vertreter Palmeiras, der sich als Gewinner der Copa Libertadores für die Klub-Weltmeisterschaft qualifizierte.

Und im Halbfinale zeigte der Traditionsklub direkt, wozu er in der Lage ist. Mit 2:0 triumphierte man über El Ahly Kairo und zog somit in das Endspiel gegen die "Blues" ein, die Treffer erzielten die Offensivspieler Raphael Veiga und Dudu. Nun hat der amtierende südamerikanische Champion die Möglichkeit, zum ersten Mal in seiner Historie den ganz großen Wurf zu schaffen und sich zur besten Vereinsmannschaft der Welt zu krönen. Favorit ist aber natürlich die Mannschaft aus dem Norden Londons, Palmeiras gilt als Außenseiter.

Setzt sich der FC Chelsea oder Palmeiras im Finale der Klub-WM durch? Die Entscheidung fällt Samstagabend - und wie Ihr live dabei sein könnt, erfahrt Ihr nachfolgend.

FC Chelsea vs. Palmeiras im Finale der Klub-WM: Wie ist der Modus?

Bei der Klub-WM stehen sich jeweils der Gewinner der Champions League sowie der adäquaten Wettbewerbe der anderen Kontinente gegenüber und ein Gastgeber-Team, insgesamt kämpfen sieben Mannschaften um den Titel. Zunächst findet eine Ausscheidungspartie statt, danach werden zwei Viertelfinals ausgetragen.

Ab dem Halbfinale greifen dann der europäische und der südamerikanische Klub in das Turnier ein - und stehen sich in diesem Jahr auch im Endspiel gegenüber. Wer beim Kräftemessen zwischen Chelsea und Palmeiras letztendlich die Oberhand behält, zeigt sich dann am Samstagabend. Zuvor wird noch das Spiel um Platz drei zwischen Al-Hilal und Al-Ahly ausgetragen.

FC Chelsea vs. Palmeiras: Wird das Finale der Klub-WM live im Free-TV oder bei DAZN/Sky übertragen?

In den vergangenen Jahren wurde das Klub-WM-Finale vom Streamingdienst DAZN übertragen, 2021 zeigte das Münchner Unternehmen noch das Duell zwischen dem FC Bayern München und UANL Tigres aus Mexiko (1:0).

2022 wird das Finale der Klub-WM nicht bei DAZN zu sehen sein, dafür kehrt der Wettbewerb aber ins frei empfangbare Fernsehen zurück und ist somit auch ohne ein kostenpflichtiges Abonnement bei einem Anbieter wie Sky, DAZN oder Magenta Sport zu sehen.

FC Chelsea vs. Palmeiras: Das Finale der Klub-WM live im Free-TV auf Sport1?

Denn der Sportsender Sport1 ist für die Übertragung zuständig und zeigt das Match am Samstag ab 17.30 Uhr live im frei empfangbaren Fernsehen.

Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 17.00 Uhr und stimmt Euch auf das entscheidende Spiel im Wüstenstaat ein, eine halbe Stunde später geht es dann schließlich um den Pokal. Doch was tun, wenn Ihr über keinen Fernsehanschluss verfügt?

FC Chelsea vs. Palmeiras: Das Finale der Klub-WM im LIVE-STREAM bei Sport1 und im LIVE-TICKER verfolgen

Sport1 stellt im Internet einen LIVE-STREAM zur Partie Chelsea gegen Palmeiras bereit. Dieser ist komplett kostenfrei und ohne Abonnement nutzbar. Dazu müsst Ihr lediglich die Website oder App auf einem Endgerät Eurer Wahl abrufen. Verfügt Ihr über eine stabile Internetverbindung, steht einem entspannten Fußballabend nichts mehr im Wege.

Solltet Ihr die Partie nicht live verfolgen können, legen wir Euch unseren LIVE-TICKER von GOAL ans Herz. Dort informieren wir über die wichtigsten Spielszenen und halten Euch stets auf dem Laufen, damit Ihr keine Tore oder Platzverweise verpasst.

FC Chelsea vs. Palmeiras: Die Übertragung des Klub-WM-Finals in der Übersicht

Begegnung FC Chelsea vs. Palmeiras Wettbewerb Klub-WM, Finale Start der Übertragung 12. Februar 2022, 17 Uhr Free-TV Sport1 LIVE-STREAM Sport1 LIVE-TICKER GOAL

FC Chelsea vs. Palmeiras: Die Aufstellungen

Sobald die Trainer ihre jeweiligen Aufstellungen bekanntgeben, teilen wir sie an dieser Stelle mit Euch.