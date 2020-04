Chelsea-Legende John Terry über Jack Grealish: "Ähnlich wie Eden Hazard"

Chelseas Ex-Star-Spieler John Terry hat Jack Grealish von Aston Villa in den höchsten Tönen gelobt und vor allem dessen Schnelligkeit herausgestellt.

Der ehemalige Chelsea-Star John Terry, aktuell Co-Trainer beim englischen Erstligisten Aston Villa, hat Villas Mittelfeldspieler Jack Grealish mit Eden Hazard verglichen. "Ich denke, er spielt ähnlich wie Eden Hazard", meinte Terry über den 24-Jährigen, der in den vergangenen Wochen oft mit Manchester United in Verbindung gebracht wurde.

"Ich denke, er ist ein richtiges Naturtalent", sagte Terry auf der offiziellen Vereinshomepage und hob die Schnelligkeit von Grealish hervor. "Er fliegt an den Leuten vorbei. Er ist schnell, aber das fällt nicht vielen Leuten auf", erklärte er und ergänzte: "Ich glaube nicht, dass er selbst weiß, wie schnell er eigentlich ist."

Terry: Grealish ist "ein außerordentliches Talent"

Grealish kommt in der aktuell unterbrochenen Saison für Villa in allen Wettbewerben auf insgesamt neun Tore und acht Vorlagen in 31 Partien. "Er ist ein außerordentliches Talent. Er wird in der Premier League oft gefoult, weil die Leute einfach nicht wissen, wie sie ihn stoppen sollen", sagte Terry.

Grealish stammt aus der Jugend von Aston Villa und ist inzwischen der Kapitän der Mannschaft. Auf sein erstes Länderspiel für wartet er noch.