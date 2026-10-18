Chelsea-Keeper Emiliano Martinez meldet sich nach üblem Zusammenstoß zu Wort: "Das Wichtigste ist, dass wir gewonnen und zu null gespielt haben"

Der FC Chelsea muss mehrere Wochen lang auf den argentinischen Fußball-Nationaltorwart Emiliano Martinez verzichten.

Der Weltmeister von 2022 hat sich am Samstag beim 2:0 (0:0)-Auswärtssieg über den FC Everton bei einem Zusammenprall mit Everton-Verteidiger Jarrad Branthwaite einen Kieferbruch zugezogen. Der 34-Jährige ist bereits operiert worden.

"Die Operation ist gut verlaufen. Das Wichtigste ist, dass wir gewonnen und zu null gespielt haben", schrieb Martinez in den Sozialen Medien und postete ein Foto aus dem Krankenbett.

Martinez war zu Saisonbeginn von Aston Villa an die Stamford Bridge gewechselt. Gegen Everton ersetzte ihn ab der 75. Minute der Belgier Mike Penders. Der 21 Jahre alte Leihrückkehrer vom "Partnerklub" Racing Straßburg kam dabei zu seinem Premier-League-Debüt.