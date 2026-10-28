Premier-League-Vorschau: Chelsea gegen Manchester United

Premier League - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 08:30 Stamford Bridge

Chelsea empfängt Manchester United am Samstag, 31. Oktober, um 08:30 Uhr EST und 12:30 Uhr GMT an der Stamford Bridge.

Carricks Job ist vorerst sicher

Die Amtszeit von Manchester Uniteds Trainer Michael Carrick steht kurz vor dem Ende. Dennoch sieht es so aus, als würde er beim Spiel gegen Chelsea an der Stamford Bridge noch auf der Trainerbank sitzen. Manchester United hat nur eines seiner ersten acht Premier-League-Spiele gewonnen und liegt bereits 15 Punkte hinter den Spitzenreitern Manchester City und Arsenal. Die 0:3-Niederlage gegen Bournemouth im Old Trafford wirkte wie der letzte Sargnagel für Carrick, doch der 45-Jährige bekommt hier noch eine Chance auf einen prestigeträchtigen Sieg. Ein großes Gesprächsthema ist Kapitän Bruno Fernandes, der in der vergangenen Saison mit 21 Vorlagen den Rekord für eine einzelne Spielzeit aufstellte. Bei der Niederlage gegen Bournemouth musste er auf der Ersatzbank Platz nehmen und kam überhaupt nicht zum Einsatz. Ohne ihren portugiesischen Spielmacher ließ Manchester United jedoch jede Kreativität vermissen. Nur eines der letzten elf Spiele, in denen Fernandes nicht in der Startelf stand, konnte United gewinnen. Carrick steckt also in einem Dilemma.

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Bei Xabi Alonsos Chelsea ist mit allem zu rechnen

Chelsea verlor zuletzt in der Premier League zu Hause mit 0:2 gegen Tottenham Hotspur. Für Tottenham war es erst der zweite Premier-League-Sieg an der Stamford Bridge im 37. Anlauf. Dass dieses Ergebnis bei den Chelsea-Fans nicht gut ankommen wird, versteht sich von selbst. Wie unberechenbar Chelsea zuletzt war, zeigen zwei Niederlagen, zwei Siege und ein Unentschieden in den vergangenen fünf Premier-League-Spielen. Torreiche Siege waren an der Stamford Bridge ein wiederkehrendes Thema. Das 4:3 gegen Brighton in der Liga, das 6:3 gegen Leeds im EFL Cup und das 5:1 gegen Bournemouth in der Premier League zeigen, wie unterhaltsam die Spiele für Chelsea-Fans waren.

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Wichtige Statistiken und Verletzungen

Cole Palmer kehrt zurück, nachdem er im EFL Cup gegen Liverpool eine Sperre abgesessen hat.

Chelseas Stürmer Joao Pedro, der in dieser Ligasaison an acht Toren beteiligt war, fällt wegen Oberschenkelproblemen aus.

Manchester United ist seit acht Pflichtspielen sieglos und war in diesem Jahrhundert noch nie neun Spiele in Folge ohne Sieg.

Chelsea hat in seinen letzten fünf Heimspielen 17 Tore erzielt, aber in jedem dieser Spiele auch mindestens eines kassiert.

Das einzige Pflichtspiel ohne Gegentor gelang Manchester United in dieser Saison gegen Champions-League-Debütant Sabah.

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Voraussichtliche Startaufstellungen

Chelsea (3421): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Estevao, Palmer; Rogers.

Manchester United (4231): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Mount; Mbuemo.

Personal und Kader

Form

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