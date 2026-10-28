Vorschau auf das Premier-League-Spiel Chelsea gegen Man United

Premier League - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 08:30 Stamford Bridge

Chelsea empfängt Manchester United am Samstag, 31. Oktober, um 09.30 Uhr EST und 13.30 Uhr GMT an der Stamford Bridge.

Carricks Job ist vorerst sicher

Die Amtszeit von Man-United-Trainer Michael Carrick steht kurz vor dem Ende. Gegen Chelsea an der Stamford Bridge dürfte er allerdings noch an der Seitenlinie stehen. Manchester United hat in seinen ersten acht Premier-League-Spielen nur einmal gewonnen und liegt bereits 15 Punkte hinter den Spitzenreitern Man City und Arsenal. Die 0:3-Niederlage gegen Bournemouth im Old Trafford wirkte wie der letzte Sargnagel für Carrick, doch der 45-Jährige bekommt hier noch eine Chance auf einen prestigeträchtigen Sieg. Ein großes Gesprächsthema ist Kapitän Bruno Fernandes, der in der vergangenen Saison mit 21 Vorlagen einen Rekord für eine einzelne Spielzeit aufstellte. Bei der Niederlage gegen Bournemouth saß er auf der Ersatzbank und kam überhaupt nicht zum Einsatz. Ohne seinen portugiesischen Spielmacher fehlte es United jedoch an Kreativität. Von den vergangenen elf Spielen, in denen Fernandes nicht in der Startelf stand, hat United nur eines gewonnen. Carrick steckt damit in einer Zwickmühle.

Getty Images

Bei Xabi Alonsos Chelsea ist mit allem zu rechnen

Chelsea verlor sein jüngstes Premier-League-Spiel zu Hause gegen Tottenham Hotspur mit 0:2. Für Tottenham war es erst der zweite Premier-League-Sieg an der Stamford Bridge im 37. Anlauf. Dass dieses Ergebnis bei den Chelsea-Fans nicht gut ankommt, versteht sich von selbst. Wie unberechenbar Chelsea zuletzt war, zeigen zwei Niederlagen, zwei Siege und ein Unentschieden in den vergangenen fünf Premier-League-Spielen. Torreiche Siege an der Stamford Bridge waren dabei ein wiederkehrendes Muster: Das 4:3 gegen Brighton in der Liga, das 6:3 gegen Leeds im EFL Cup und das 5:1 gegen Bournemouth in der Premier League stehen für die unterhaltsamen Partien, die Chelsea seinen Fans geboten hat.

Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungsnews

Cole Palmer kehrt zurück, nachdem er gegen Liverpool im EFL Cup eine Sperre abgesessen hat.

Chelsea-Stürmer Joao Pedro, der in dieser Ligasaison an acht Toren direkt beteiligt war, fällt wegen Oberschenkelproblemen aus.

United ist wettbewerbsübergreifend seit acht Spielen sieglos. Eine Serie von neun sieglosen Spielen gab es für den Klub in diesem Jahrhundert noch nicht.

Chelsea hat in seinen letzten fünf Heimspielen 17 Tore erzielt, aber in jedem einzelnen dieser Spiele auch Gegentore kassiert.

United blieb in dieser Saison wettbewerbsübergreifend nur gegen Champions-League-Debütant Sabah ohne Gegentor.

Getty Images

Voraussichtliche Startelfs

Chelsea (3-4-2-1): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Estevao, Palmer; Rogers.

Man United (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Mount;

Teamnews und Kader

Form

Direkter Vergleich