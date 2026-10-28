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Chelsea gegen Manchester United: Alles Wissenswerte zum Premier-League-Spiel

FC Chelsea - Manchester United
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Manchester United
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M. Carrick

Ausführliche Vorschau auf das Premier-League-Spiel zwischen Chelsea und Manchester United. Steht Michael Carrick vor dem Aus?

Vorschau auf das Premier-League-Spiel Chelsea gegen Man United

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Premier League - Spielwoche 9
Stamford Bridge

Chelsea empfängt Manchester United am Samstag, 31. Oktober, um 09.30 Uhr EST und 13.30 Uhr GMT an der Stamford Bridge.

Carricks Job ist vorerst sicher

Die Amtszeit von Man-United-Trainer Michael Carrick steht kurz vor dem Ende. Gegen Chelsea an der Stamford Bridge dürfte er allerdings noch an der Seitenlinie stehen. Manchester United hat in seinen ersten acht Premier-League-Spielen nur einmal gewonnen und liegt bereits 15 Punkte hinter den Spitzenreitern Man City und Arsenal. Die 0:3-Niederlage gegen Bournemouth im Old Trafford wirkte wie der letzte Sargnagel für Carrick, doch der 45-Jährige bekommt hier noch eine Chance auf einen prestigeträchtigen Sieg. Ein großes Gesprächsthema ist Kapitän Bruno Fernandes, der in der vergangenen Saison mit 21 Vorlagen einen Rekord für eine einzelne Spielzeit aufstellte. Bei der Niederlage gegen Bournemouth saß er auf der Ersatzbank und kam überhaupt nicht zum Einsatz. Ohne seinen portugiesischen Spielmacher fehlte es United jedoch an Kreativität. Von den vergangenen elf Spielen, in denen Fernandes nicht in der Startelf stand, hat United nur eines gewonnen. Carrick steckt damit in einer Zwickmühle.

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Bei Xabi Alonsos Chelsea ist mit allem zu rechnen

Chelsea verlor sein jüngstes Premier-League-Spiel zu Hause gegen Tottenham Hotspur mit 0:2. Für Tottenham war es erst der zweite Premier-League-Sieg an der Stamford Bridge im 37. Anlauf. Dass dieses Ergebnis bei den Chelsea-Fans nicht gut ankommt, versteht sich von selbst. Wie unberechenbar Chelsea zuletzt war, zeigen zwei Niederlagen, zwei Siege und ein Unentschieden in den vergangenen fünf Premier-League-Spielen. Torreiche Siege an der Stamford Bridge waren dabei ein wiederkehrendes Muster: Das 4:3 gegen Brighton in der Liga, das 6:3 gegen Leeds im EFL Cup und das 5:1 gegen Bournemouth in der Premier League stehen für die unterhaltsamen Partien, die Chelsea seinen Fans geboten hat.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungsnews

  • Cole Palmer kehrt zurück, nachdem er gegen Liverpool im EFL Cup eine Sperre abgesessen hat.
  • Chelsea-Stürmer Joao Pedro, der in dieser Ligasaison an acht Toren direkt beteiligt war, fällt wegen Oberschenkelproblemen aus.
  • United ist wettbewerbsübergreifend seit acht Spielen sieglos. Eine Serie von neun sieglosen Spielen gab es für den Klub in diesem Jahrhundert noch nicht.
  • Chelsea hat in seinen letzten fünf Heimspielen 17 Tore erzielt, aber in jedem einzelnen dieser Spiele auch Gegentore kassiert.
  • United blieb in dieser Saison wettbewerbsübergreifend nur gegen Champions-League-Debütant Sabah ohne Gegentor.
Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Voraussichtliche Startelfs

Chelsea (3-4-2-1): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Estevao, Palmer; Rogers.

Man United (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Mount;

Teamnews und Kader

FC Chelsea vs Manchester United Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • X. Alonso

Form

CHE

CHE - Form

HUL
U2-2
BRE
N3-0
BOU
S5-1
EVE
S0-2
TOT
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MUN

MUN - Form

TOT
U1-1
ATM
N2-0
LEE
U1-1
COM
N4-1
BOU
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
3/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Direkter Vergleich

Head to Head

FC ChelseaUnentschiedenManchester United
2
1
2
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
END
Premier League
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Manchester United
MUN
1
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
4
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
END
7Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
N
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
8701135+821
S
S
S
N
S
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
N
S
S
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
S
S
N
S
U
5
FC ChelseaFC ChelseaCHE
84131715+213
N
S
S
N
U
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
U
N
U
S
U
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
U
U
N
U
S
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
S
N
N
S
N
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
S
S
U
S
N
10
HullHullHUL
824298+110
U
N
U
N
U
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
N
N
U
S
U
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
U
N
S
N
S
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
S
S
N
N
U
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
S
S
U
N
U
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
S
S
N
U
U
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
N
U
U
U
N
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
N
N
S
U
N
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
U
N
N
N
S
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
N
N
S
S
N
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
U
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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