Chelsea gegen Leeds United: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Neuauflage des Pokal-Torfestivals mit großer Bedeutung für die Liga

Getty Images

Chelsea empfängt Leeds United in der Premier League an der Stamford Bridge. Die Mannschaft von Xabi Alonso will nach wechselhaften Ergebnissen, durch die sie auf Tabellenplatz fünf steht, wieder in die Erfolgsspur finden.

Chelsea geht nach einer 0:1-Niederlage gegen Sunderland in diese Partie. Das Ergebnis setzte die wechselhafte Liga-Saison der Mannschaft von Alonso fort. Chelsea hat nur zwei seiner letzten fünf Ligaspiele gewonnen. Auf eine Niederlage gegen Tottenham folgte ein Sieg gegen Manchester United, ehe Chelsea gegen Sunderland verlor.

Getty Images

Leeds reist als Tabellenneunter mit Rückenwind nach West-London. Die Mannschaft von Daniel Farke schlug Tottenham am vergangenen Wochenende mit 1:0 und hat nur eines ihrer letzten drei Premier-League-Spiele verloren.

Torhüter James Trafford kehrt in guter Form an die Stamford Bridge zurück. Während der Länderspielpause zeigte er eine überzeugende Leistung für England und trug mit einer späten Doppelparade zum 3:2-Sieg in der Nations League gegen Spanien in Madrid bei.

Da beide Vereine den Sprung in die obere Tabellenhälfte anstreben, hat die Partie angesichts des engen Mittelfelds der Premier League großes Gewicht.

Teamnews & Kader

Form

Direkter Vergleich

Tabelle