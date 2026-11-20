So seht Ihr Chelsea gegen Leeds United mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Chelsea empfängt Leeds United in der Premier League an der Stamford Bridge. Für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel, während die Saison in eine anspruchsvolle Phase geht.

Die Mannschaft von Xabi Alonso steht auf Platz fünf der Tabelle, zeigte zuletzt aber schwankende Leistungen und verlor drei ihrer vergangenen fünf Ligaspiele. Eine 0:2-Niederlage gegen Tottenham und ein 0:1 gegen Sunderland haben Zweifel daran aufkommen lassen, ob Chelsea trotz der Qualität im Kader dauerhaft um den Titel mitspielen kann.

Moises Caicedo ist weiterhin der Motor in Alonsos Mittelfeld. Romeo Lavia ist zuletzt wieder fit geworden und sorgt dort für etwas Entlastung. Chelsea muss auf mehrere wichtige Spieler verzichten, darunter Reece James, Joao Pedro und Jamie Gittens. Das schränkt die Möglichkeiten auf dem gesamten Platz ein.

Leeds reist als Tabellenneunter an, hat aber guten Grund zum Optimismus. Die Mannschaft von Daniel Farke schlug Tottenham zuletzt mit 1:0. Zudem hat der Trainer vor der Reise positive Nachrichten zur Personallage bestätigt: Gabriel Gudmundsson, Dominic Calvert-Lewin und weitere Spieler sind ins volle Training zurückgekehrt.

Calvert-Lewin führt den Angriff einer Leeds-Mannschaft an, die gezeigt hat, dass sie Gegner aus der oberen Tabellenhälfte vor Probleme stellen kann. James Trafford, der während der Länderspielpause viel Lob erhielt, steht hinter einer Abwehr im Tor, die in den vergangenen Wochen nur schwer zu überwinden war.

In den direkten Duellen der beiden Klubs war einiges los. Chelsea schlug Leeds zu Beginn dieser Saison im Carabao Cup mit 6:3. Leeds gewann allerdings im Dezember 2025 an der Elland Road mit 3:1 und zeigte damit, dass die Mannschaft sich von der Bedeutung der Partie keineswegs einschüchtern lässt.