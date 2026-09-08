Chelsea gegen Hull City, Premier-League-Vorschau: Chelsea trifft auf ungeschlagene Tigers

Premier League - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Chelsea gegen Hull City beginnt am 12. Sept. 2026 um 10:00 Uhr EST und 15:00 Uhr GMT.

Chelsea leckt nach der ersten Niederlage der Saison die Wunden

Nach zwei unterhaltsamen Siegen wurde Chelsea mit einer 1:2-Auswärtsniederlage beim Meister und London-Rivalen Arsenal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Chelsea startete mit einem 3:2-Sieg gegen Fulham und legte an der Stamford Bridge einen 4:3-Erfolg gegen Brighton nach. Auch im Emirates ging Chelsea gegen Arsenal früh in Führung. Frühe Tore sind unter Xabi Alonso ein Markenzeichen von Chelsea, das in den jeweiligen Spielen in der ersten, vierten und zweiten Minute in Führung ging. Das Fehlen von Zu-Null-Spielen dürfte dem neuen spanischen Trainer jedoch Sorgen bereiten.

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Hull Tigers bleiben die Überraschungsmannschaft von 2026

Für die Tigers von Hull City waren es ein paar märchenhafte Monate. Nach dem Aufstieg in die Premier League durch den Sieg im Playoff-Finale in der vergangenen Saison ist das Team mit Siegen gegen Man United und Coventry sowie einem 0:0 gegen Aston Villa stark gestartet. Hätte man gesagt, dass Hull nach den ersten drei Spielen der neuen Premier-League-Saison noch kein einziges Gegentor kassiert haben würde, hätte das kaum jemand geglaubt. Das wird bisher aber sicherlich ihr härtester Test der Saison, gegen eine aufregende, dynamische Offensive mit Morgan Rogers, Cole Palmer und Joao Pedro.

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Wichtige Statistiken

Hull hat in dieser Ligasaison noch kein einziges Gegentor kassiert, hat aber alle neun historischen Premier-League-Duelle mit Chelsea verloren.

Joao Pedro kommt in dieser Ligasaison für Chelsea auf zwei Tore und zwei Vorlagen.

Voraussichtliche Aufstellungen

Chelsea (3421): Martinez; Acheampong, Lacroix, Fofana; Neto, Lavia, James, Hato; Palmer, Rogers; Joao Pedro.

Hull (541): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Giles; Belloumi, Slater, Gourna-Douath, Stroud; McBurnie.

Teamnews & Kader

Chelsea-Trainer Xabi Alonso muss in dieser Partie auf zwei Mittelfeldspieler verzichten. Jordan Henderson bleibt weiter außen vor, und auch Sommerzugang Marco Palestra steht verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Aktuell sind keine Sperren verzeichnet, und vor dem Anpfiff wurde noch keine bestätigte wahrscheinliche Startelf veröffentlicht. Updates werden näher am Spiel ergänzt.

Hull-City-Cheftrainer Sergej Jakirovic hat eine längere Verletztenliste. Torhüter Jack Butland, die Mittelfeldspieler Darko Gyabi, Eliot Matazo und Oscar Zambrano sowie Verteidiger Charlie Hughes fallen allesamt aus. Mit fünf Ausfällen muss Jakirovic an der Stamford Bridge auf die Tiefe seines verfügbaren Kaders setzen.

Form

Chelsea hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und nur einmal unentschieden gespielt. Der jüngste Auftritt war ein 4:3-Sieg gegen Brighton in der Premier League, womit eine Serie fortgesetzt wurde, zu der auch ein 3:2-Auswärtssieg bei Fulham und ein 2:0 im Carabao Cup gegen Luton Town gehörten. In den fünf Spielen erzielte Chelsea 14 Tore und kassierte sieben Gegentreffer, was den offensiv ausgerichteten Ansatz unter Alonso widerspiegelt.

Hull City hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, dazu kommen ein Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen Coventry City in der Premier League. Außerdem besiegte das Team Manchester United mit 2:0 und setzte sich nach einem 1:1 im Carabao Cup im Elfmeterschießen gegen Stoke City durch. Die einzige Niederlage in diesem Lauf gab es in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Eintracht Frankfurt.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs gab es im FA Cup im Februar 2026, als Chelsea auf dem Platz von Hull City mit 4:0 gewann. Davor gewann Chelsea im Januar 2020 an gleicher Stelle ein FA-Cup-Duell mit 2:1. In den letzten fünf Aufeinandertreffen hat Chelsea alle fünf Spiele gewonnen, dabei 12 Tore erzielt und nur eines kassiert.

Tabelle

In der Premier-League-Tabelle liegt Hull City vor dieser Partie auf Platz drei, Chelsea ist Vierter.