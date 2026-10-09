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Chelsea gegen Bournemouth: Alles, was ihr zum Premier-League-Vorbericht wissen müsst

FC Chelsea - Bournemouth
Premier League
FC Chelsea
Bournemouth

Umfassende Spielvorschau auf Chelsea FC gegen AFC Bournemouth in der Premier League. Wir analysieren die Ergebnisse des 5. Spieltags, die Form und die wichtigsten Geschichten vor diesem Duell am Samstagnachmittag an der Stamford Bridge.

Chelsea gegen AFC Bournemouth: Spieldetails

crest
Premier League - Spielwoche 6
Stamford Bridge

Chelsea F.C. und AFC Bournemouth stoßen am 10. Oktober 2026 um 14:00 Uhr GMT (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST) an.

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Chelsea empfängt Bournemouth nach der Pause

Chelsea kehrt an die Stamford Bridge zurück und empfängt AFC Bournemouth am 6. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27. Nach Rückschlägen vor der Länderspielpause im Herbst wollen beide Teams ihren Rhythmus neu finden und wichtige Punkte in West-London holen. Chelsea will den Heimvorteil nutzen, um in die Erfolgsspur zurückzukehren, während Bournemouth von Marco Rose starke Leistungen endlich in den ersten Ligasieg der Saison ummünzen will.

Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images

Chelseas Ausrutscher vor der Pause im West-London-Derby

Chelsea geht in den Samstag und sucht nach der 0:3-Auswärtsniederlage gegen Brentford am 5. Spieltag (18. September) eine sofortige Reaktion. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgten Treffer von Jaidon Anthony, Igor Thiago und Fábio Carvalho im zweiten Durchgang dafür, dass Chelsea zu Fall kam. Das Ergebnis folgte auf ein 2:2 zu Hause gegen Hull City und lässt Chelsea darauf hoffen, die Abschlussstärke wiederzufinden, die zuvor in der Saison zu zwei Siegen in Folge gegen Fulham (3:2) und Brighton (4:3) geführt hatte.

AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

Bournemouths knappe Niederlage gegen Liverpool

Bournemouth reist nach London und sucht nach der 0:1-Heimniederlage gegen Liverpool am 5. Spieltag (20. September) nach dem entscheidenden Funken im Abschluss. Die Mannschaft von Marco Rose setzte im Vitality Stadium eine disziplinierte Defensivtaktik um, bevor Alexander Isak in der 56. Minute den Bann brach. Bournemouth hat sich in dieser Saison als schwer zu bespielen erwiesen, mit respektablen Unentschieden gegen Newcastle United (2:2) und Brentford (2:2), und wird auf seinen kompakten Block setzen, um Chelsea zu frustrieren.

Duell an der Stamford Bridge

Die bisherigen Begegnungen zwischen diesen beiden Klubs brachten enge, torreiche Duelle hervor, darunter ein packendes 2:2 beim letzten Aufeinandertreffen an der Stamford Bridge. Chelsea setzt darauf, dass die kreativen Kräfte Cole Palmer und Pedro Neto die gegnerischen Reihen knacken. Bournemouth wiederum baut auf die Stabilität im Zentrum durch Tyler Adams und Alex Scott, um Chelseas Spielaufbau zu stören und über Evanilson und Marcus Tavernier schnelle Umschaltangriffe einzuleiten. Da beide Klubs ihren Herbstlauf in Gang bringen wollen, verspricht das Duell am Samstag intensive Action.

Mögliche Startelfen

Chelsea: Martinez; Fofana, Lacroix, Colwill; Neto, Lavia, Henderson, Chavarria; Palmer, Rogers; Welbeck

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Cook; Rayan, Christie, Tavernier; Evanilson

Teamnews & Kader

FC Chelsea vs Bournemouth Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
Aufstellung
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
E. MartinezE. MartinezW. FofanaW. FofanaM. LacroixM. LacroixL. ColwillL. ColwillC. PalmerC. PalmerM. RogersM. RogersV. BarcoV. BarcoJ. HendersonJ. HendersonP. ChavarriaP. ChavarriaP. NetoP. NetoD. WelbeckD. WelbeckD. PetrovicD. Petrovicteam-logoA. SilvaA. SmithA. SmithA. TruffertA. TruffertJ. HillJ. HillT. AdamsT. AdamsL. CookL. CookR. ChristieR. ChristieM. TavernierM. TavernierRayanRayanEvanilsonEvanilson
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
3-4-2-1
FC Chelsea

Startelf

Bournemouth

Trainer

  • X. Alonso
  • M. Rose

Chelsea-Trainer Xabi Alonso muss vor diesem Spiel eine lange Ausfallliste verkraften. Marco Palestra, Reece James, Joao Pedro, Moises Caicedo, Emanuel Emegha, Cole Palmer und Jamie Gittens fallen allesamt verletzt aus, wodurch der Kader auf mehreren Positionen ausgedünnt ist. Sperren sind derzeit nicht verzeichnet, und Updates zu den wahrscheinlichen Aufstellungen werden näher am Anpfiff ergänzt.

Auch Bournemouth muss unter Marco Rose auf mehrere Spieler verzichten. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, Justin Kluivert und David Brooks werden allesamt als verletzt geführt. Wie bei Chelsea gibt es keine Sperren, weitere Kadernews werden im Vorfeld der Partie bestätigt.

Form

CHE

CHE - Form

BHA
S4-3
ARS
N2-1
LEE
S6-3
HUL
U2-2
BRE
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
13/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BOU

BOU - Form

NEW
U2-2
LIN
S4-0
BRE
U2-2
RSO
S1-2
LIV
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Chelsea hat in den vergangenen vier Premier-League-Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht, auch wenn der jüngste Pflichtspieleinsatz ein 6:3 im Carabao Cup gegen Leeds United war. Das letzte Ligaergebnis war das 0:3 gegen Brentford, zuvor gab es in dieser Phase auch eine 1:2-Niederlage gegen Arsenal. Die besseren Momente waren der Sieg gegen Brighton (4:3) und das 2:2 gegen Hull City. Dabei erzielte Chelsea wettbewerbsübergreifend in den vergangenen fünf Spielen 16 Tore und kassierte neun.

Bournemouth hat in den vergangenen vier Premier-League-Partien einmal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und einmal verloren, dazu kommt in diesem Fünf-Spiele-Abschnitt ein Sieg im Carabao Cup gegen Lincoln City (4:0). Das jüngste Ergebnis war die 0:1-Niederlage gegen Liverpool, außerdem spielte Bournemouth in der Liga sowohl gegen Brentford als auch gegen Newcastle United 2:2. Das herausragende Resultat in diesem Zeitraum war ein 2:1-Auswärtssieg in der Europa League bei Real Sociedad.

Direkter Vergleich

Head to Head

FC ChelseaUnentschiedenBournemouth
2
3
0
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
END
7Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Duell zwischen diesen Teams endete am 30. Dezember 2025 an der Stamford Bridge 2:2. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Chelsea zweimal gewonnen, Bournemouth einmal, dazu kommen zwei Unentschieden. Der einzige Auswärtssieg in dieser Serie gelang Chelsea mit einem 1:0 in Bournemouth im September 2024.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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