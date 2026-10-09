Chelsea gegen AFC Bournemouth: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Chelsea F.C. und AFC Bournemouth stoßen am 10. Oktober 2026 um 14:00 Uhr GMT (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST) an.

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Chelsea empfängt Bournemouth nach der Pause

Chelsea kehrt an die Stamford Bridge zurück und empfängt AFC Bournemouth am 6. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27. Nach Rückschlägen vor der Länderspielpause im Herbst wollen beide Teams ihren Rhythmus neu finden und wichtige Punkte in West-London holen. Chelsea will den Heimvorteil nutzen, um in die Erfolgsspur zurückzukehren, während Bournemouth von Marco Rose starke Leistungen endlich in den ersten Ligasieg der Saison ummünzen will.

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Chelseas Ausrutscher vor der Pause im West-London-Derby

Chelsea geht in den Samstag und sucht nach der 0:3-Auswärtsniederlage gegen Brentford am 5. Spieltag (18. September) eine sofortige Reaktion. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgten Treffer von Jaidon Anthony, Igor Thiago und Fábio Carvalho im zweiten Durchgang dafür, dass Chelsea zu Fall kam. Das Ergebnis folgte auf ein 2:2 zu Hause gegen Hull City und lässt Chelsea darauf hoffen, die Abschlussstärke wiederzufinden, die zuvor in der Saison zu zwei Siegen in Folge gegen Fulham (3:2) und Brighton (4:3) geführt hatte.

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Bournemouths knappe Niederlage gegen Liverpool

Bournemouth reist nach London und sucht nach der 0:1-Heimniederlage gegen Liverpool am 5. Spieltag (20. September) nach dem entscheidenden Funken im Abschluss. Die Mannschaft von Marco Rose setzte im Vitality Stadium eine disziplinierte Defensivtaktik um, bevor Alexander Isak in der 56. Minute den Bann brach. Bournemouth hat sich in dieser Saison als schwer zu bespielen erwiesen, mit respektablen Unentschieden gegen Newcastle United (2:2) und Brentford (2:2), und wird auf seinen kompakten Block setzen, um Chelsea zu frustrieren.

Duell an der Stamford Bridge

Die bisherigen Begegnungen zwischen diesen beiden Klubs brachten enge, torreiche Duelle hervor, darunter ein packendes 2:2 beim letzten Aufeinandertreffen an der Stamford Bridge. Chelsea setzt darauf, dass die kreativen Kräfte Cole Palmer und Pedro Neto die gegnerischen Reihen knacken. Bournemouth wiederum baut auf die Stabilität im Zentrum durch Tyler Adams und Alex Scott, um Chelseas Spielaufbau zu stören und über Evanilson und Marcus Tavernier schnelle Umschaltangriffe einzuleiten. Da beide Klubs ihren Herbstlauf in Gang bringen wollen, verspricht das Duell am Samstag intensive Action.

Mögliche Startelfen

Chelsea: Martinez; Fofana, Lacroix, Colwill; Neto, Lavia, Henderson, Chavarria; Palmer, Rogers; Welbeck

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Cook; Rayan, Christie, Tavernier; Evanilson

Teamnews & Kader

Chelsea-Trainer Xabi Alonso muss vor diesem Spiel eine lange Ausfallliste verkraften. Marco Palestra, Reece James, Joao Pedro, Moises Caicedo, Emanuel Emegha, Cole Palmer und Jamie Gittens fallen allesamt verletzt aus, wodurch der Kader auf mehreren Positionen ausgedünnt ist. Sperren sind derzeit nicht verzeichnet, und Updates zu den wahrscheinlichen Aufstellungen werden näher am Anpfiff ergänzt.

Auch Bournemouth muss unter Marco Rose auf mehrere Spieler verzichten. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, Justin Kluivert und David Brooks werden allesamt als verletzt geführt. Wie bei Chelsea gibt es keine Sperren, weitere Kadernews werden im Vorfeld der Partie bestätigt.

Form

Chelsea hat in den vergangenen vier Premier-League-Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht, auch wenn der jüngste Pflichtspieleinsatz ein 6:3 im Carabao Cup gegen Leeds United war. Das letzte Ligaergebnis war das 0:3 gegen Brentford, zuvor gab es in dieser Phase auch eine 1:2-Niederlage gegen Arsenal. Die besseren Momente waren der Sieg gegen Brighton (4:3) und das 2:2 gegen Hull City. Dabei erzielte Chelsea wettbewerbsübergreifend in den vergangenen fünf Spielen 16 Tore und kassierte neun.

Bournemouth hat in den vergangenen vier Premier-League-Partien einmal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und einmal verloren, dazu kommt in diesem Fünf-Spiele-Abschnitt ein Sieg im Carabao Cup gegen Lincoln City (4:0). Das jüngste Ergebnis war die 0:1-Niederlage gegen Liverpool, außerdem spielte Bournemouth in der Liga sowohl gegen Brentford als auch gegen Newcastle United 2:2. Das herausragende Resultat in diesem Zeitraum war ein 2:1-Auswärtssieg in der Europa League bei Real Sociedad.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell zwischen diesen Teams endete am 30. Dezember 2025 an der Stamford Bridge 2:2. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Chelsea zweimal gewonnen, Bournemouth einmal, dazu kommen zwei Unentschieden. Der einzige Auswärtssieg in dieser Serie gelang Chelsea mit einem 1:0 in Bournemouth im September 2024.