So sehen Sie Chelsea FC Women gegen Paris Saint-Germain mit einem VPN
Möchten Sie mit mehr Sicherheit auf Ihren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder dies aus einem anderen Teil der Welt tun, in dem geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.
NordVPN
- Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
- Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
- 10 Geräte gleichzeitig abgesichert
- 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
- Dedizierte IP-Adresse
- Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
- Einen zuverlässigen VPN-Dienst wählen. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).
- Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
DeutschlandDisney+
BelgienDisney+
ÖsterreichDisney+ Premium
SchweizDisney+
LuxemburgDisney+
- Mit dem Server verbinden. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.
- Offiziellen Sender aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.
- Anmelden & Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Sender oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!
Spielvorschau
Teamnews und Kader
Chelsea FC Women vs Paris Saint Germain Voraussichtliche Aufstellungen
Trainer
- S. Bompastor