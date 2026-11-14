So sehen Sie Chelsea FC Women gegen Manchester City Women mit einem VPN

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. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Anbieter auf. Besuchen Sie die Website des Sportrechteinhabers oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 10 14. Nov. 2026 - 08:30 Stamford Bridge

Chelsea FC Women empfängt Manchester City Women an der Stamford Bridge zu einem WSL-Spiel zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellenführer.

Das Team von Sonia Bompastor geht nach einem 0:0 gegen BK Häcken FF in der Women's Champions League in die Partie. Zuvor hatte Chelsea in der WSL 1:1 gegen Everton gespielt. Vor diesen beiden Unentschieden hatte Chelsea vier Siege in Folge gefeiert, darunter ein 6:0 gegen Charlton Athletic und einen 2:0-Erfolg gegen Roma im Europapokal.

Manchester City Women reist in beeindruckender Form an die Stamford Bridge. Das Team von Andree Jeglertz gewann sein jüngstes Spiel in der Women's Champions League mit 4:1 gegen Inter und hatte zuvor West Ham in der WSL mit 5:0 besiegt. Wettbewerbsübergreifend stehen damit drei Siege aus den letzten fünf Spielen zu Buche.

City führt die WSL-Tabelle an, Chelsea liegt einen Platz dahinter. Ein Sieg für eines der beiden Teams hätte erhebliche Auswirkungen auf das Titelrennen.

Bompastor und Jeglertz gehören zu den taktisch versiertesten Trainerpersönlichkeiten im Frauenfußball. Angesichts der unterschiedlichen Formkurven ihrer Teams ist der Ausgang dieser Partie schwer vorherzusagen.

Im Folgenden erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um dieses WSL-Spiel live zu sehen.

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