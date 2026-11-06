So sehen Sie Chelsea FC Women gegen Everton Women mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportrechteinhabers oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 9 7. Nov. 2026 - 07:45 Kingsmeadow

Chelsea FC Women empfängt Everton Women im Kingsmeadow zu einem WSL-Spiel, in dem der Tabellenführer auf ein Team trifft, das sich in der Tabelle nach oben arbeiten will.

Das Chelsea-Team von Sonia Bompastor ist in der Form seines Lebens. Fünf Siege aus fünf Spielen in allen Wettbewerben, darunter ein 6:0 gegen Charlton Athletic im letzten WSL-Spiel, unterstreichen, wie dominant Chelsea in dieser Saison bislang aufgetreten ist.

Everton geht mit wechselhaften Ergebnissen in die Partie. Das Team von Scott Phelan spielte im jüngsten WSL-Spiel 0:0 gegen Manchester United Women und beendete damit eine Serie von zwei Liga-Niederlagen in Folge.

Everton hat gezeigt, dass es sich Ergebnisse erkämpfen kann: In derselben Serie von fünf Spielen gewann das Team seine beiden Partien im WSL Cup. Doch die Reise zum Kingsmeadow und das Duell mit dem Tabellenführer sind eine ganz andere Prüfung.

Chelseas Defensivbilanz ist beeindruckend. In den vergangenen fünf Spielen kassierte das Team nur zwei Gegentore, eine Statistik, die Evertons Angriff Sorgen bereiten dürfte.

Hier trifft der WSL-Tabellenführer auf ein Team aus dem Tabellenmittelfeld, das etwas beweisen will. Im Folgenden erfahren Sie alles, was Sie zur Live-Übertragung dieses WSL-Spiels wissen müssen.

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