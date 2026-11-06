Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
England 1
team-logoChelsea FC Women
Kingsmeadow
team-logoEverton Women
Ansehen auf Sportdigital
Unterstützt von

Chelsea FC Women gegen Everton Women heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Chelsea FC Women - Everton Women
Chelsea FC Women
Everton Women
England 1

Alles, was ihr wissen müsst, um Chelsea FC Women gegen Everton Women heute live in der WSL zu sehen.

So sehen Sie Chelsea FC Women gegen Everton Women mit einem VPN

Möchten Sie mit mehr Sicherheit auf Ihren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn von einem anderen Teil der Welt aus nutzen, wo geografische Beschränkungen gelten können? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
  • Einen zuverlässigen VPN-Dienst auswählen. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).
  • Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
DeutschlandSportdigital
Österreichsportdigital+
Schweizsportdigital+
  • Mit dem Server verbinden. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.
  • Offiziellen Anbieter aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportrechteinhabers oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.
  • Anmelden & Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Anbieter oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

crest
England 1 - Spielwoche 9
Kingsmeadow

Chelsea FC Women empfängt Everton Women im Kingsmeadow zu einem WSL-Spiel, in dem der Tabellenführer auf ein Team trifft, das sich in der Tabelle nach oben arbeiten will.

Das Chelsea-Team von Sonia Bompastor ist in der Form seines Lebens. Fünf Siege aus fünf Spielen in allen Wettbewerben, darunter ein 6:0 gegen Charlton Athletic im letzten WSL-Spiel, unterstreichen, wie dominant Chelsea in dieser Saison bislang aufgetreten ist.

Everton geht mit wechselhaften Ergebnissen in die Partie. Das Team von Scott Phelan spielte im jüngsten WSL-Spiel 0:0 gegen Manchester United Women und beendete damit eine Serie von zwei Liga-Niederlagen in Folge.

Everton hat gezeigt, dass es sich Ergebnisse erkämpfen kann: In derselben Serie von fünf Spielen gewann das Team seine beiden Partien im WSL Cup. Doch die Reise zum Kingsmeadow und das Duell mit dem Tabellenführer sind eine ganz andere Prüfung.

Chelseas Defensivbilanz ist beeindruckend. In den vergangenen fünf Spielen kassierte das Team nur zwei Gegentore, eine Statistik, die Evertons Angriff Sorgen bereiten dürfte.

Hier trifft der WSL-Tabellenführer auf ein Team aus dem Tabellenmittelfeld, das etwas beweisen will. Im Folgenden erfahren Sie alles, was Sie zur Live-Übertragung dieses WSL-Spiels wissen müssen.

Team-News & Kader

Chelsea FC Women vs Everton Women Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Bompastor

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen