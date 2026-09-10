"Chelsea-Fans werden sauer auf mich sein!" Ex-Spurs-Coach Mauricio Pochettino erhebt schwere Vorwürfe

US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino plädiert dafür, Tottenham solle der Premier-League-Titel der Saison 2016/17 zugesprochen werden. Der Argentinier hatte die Spurs in jener Spielzeit auf den zweiten Platz hinter Chelsea geführt, das unter Antonio Conte mit sieben Punkten Vorsprung Meister wurde.

"Wir hätten einen Titel gewinnen sollen, eine Premier-League-Meisterschaft. Er hätte uns zugesprochen werden müssen", klagte Pochettino in einer UK-Medienrunde. "Sie wurden bestraft, sie haben es zugegeben – und das war’s dann? Der Titel sollte an die Mannschaft gehen, die Zweite wurde."

Hintergrund ist der Verstoß Chelseas gegen Regeln in Bezug auf Finanzberichterstattung, Investitionen durch Dritte und Nachwuchsförderung, was die Premier League als erwiesen ansah und die Blues deshalb mit einer hohe Geldstrafe über 12,5 Millionen Euro und einer zweijährigen Transfersperre auf Bewährung belegte.

Der Verein selbst hatte mögliche Regelbrüche bei der Liga gemeldet und de facto zugegeben. Es geht dabei um den Zeitraum von 2011 bis 2018. Damals gehörte der Klub noch dem russischen Oligarchen Roman Abramovich, wobei der Titel 2017 laut Pochettino damit unrechtens ist.

Pochettino über Chelsea: "Haben nicht nach denselben Regeln gespielt"

"Es stimmt, dass wir nicht nach denselben Regeln gespielt haben. Okay, jetzt können wir sagen, dass sie Tore geschossen haben, Spiele gewonnen haben und so weiter. Okay, aber es ist völlig fair zu sagen, dass wir vor Saisonbeginn nicht mit den gleichen Voraussetzungen angetreten sind", schimpfte der 54-Jährige, der pokanterweise in der Saison 2023/24 Chelsea trainiert hatte.

Vielleicht hätten die Spurs "unter den gleichen Regeln, wenn wir die gleichen Maßstäbe anlegen, einige Spieler verpflichten können, die die Mannschaft verbessert hätten, oder mehr Tore schießen können."

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Pochettino wolle sich "nicht beschweren, aber es ist die Wahrheit. Wenn sie zugegeben haben, dass sie gegen die Regeln verstoßen haben, dann hätte der Premier-League-Titel der zweitbesten Mannschaft gehören müssen", schlussfolgerte er.

"Ich habe keine Angst, die Wahrheit zu sagen. Die Chelsea-Fans werden sauer auf mich sein, weil ich das sage, aber wenn wir bei Tottenham wären und gegen die Regeln verstoßen hätten, würde ich das auch zugeben", kam Pochettino zum Abschluss.