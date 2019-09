Chelsea verleiht Ex-Schalker Abdul Rahman Baba an Mallorca

Zum dritten Mal wird Abdul Rahman Baba vom FC Chelsea verliehen. Nach Stationen in Deutschland und Frankreich geht es für ihn nun nach Spanien.

Der hat Abdul Rahman Baba bis zum Saisonende an den spanischen Erstliga-Aufsteiger RCD Mallorca verliehen. Dies verkündete der Klub von der Balearen-Insel am Montag.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Der 25-jährige Baba war 2015 vom für 20 Millionen Euro zu den Blues gewechselt. Dort konnte er sich jedoch nicht durchsetzen und wurde erst zum und dann zu verliehen. Nun folgt die dritte Ausleihe, diesmal nach .

Abdul Rahman Baba: "Ich bin bereit"

"Ich bin froh, hier zu sein", sagte Baba der Webseite seines neuen Klubs. "Ich bin bereit, dem Klub beim Erreichen seiner Ziele zu helfen und werde alles für das Team geben", fügte er hinzu.

Baba absolvierte 67 -Spiele in seiner Karriere, für Chelsea stand er in vier Jahren nur 15-mal in der Premier League auf dem Platz.