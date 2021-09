Der FC Chelsea empfängt heute Aston Villa zum Pokalabend. Goal erklärt alles zu den Aufstellungen sowie zur Übertragung live im TV und STREAM.

Die 3. Runde des Carabao Cup steht heute auf dem Plan und eine der Begegnungen heißt FC Chelsea vs. Aston Villa. Der Anpfiff im Stadion an der Stamford Bridge wird um 20.45 Uhr ertönen.

Chelsea gegen Aston Villa - da war doch was, oder? Am 4. Spieltag der Premier League - also vor nicht allzu langer Zeit, kam es bereits zu dieser Begegnung. Chelsea konnte das Spiel damals mit 3:0 klar für sich entscheiden und ist bisher gut in die neue Saison gestartet. Aston Villa konnte im letzten Ligaspiel noch einmal Selbstbewusstsein tanken und Everton mit 3:0 schlagen.

Heute kommt es im Pokal zur Neuauflage des Ligaspiels zwischen den beiden Mannschaften. Schafft Aston Villa heute die Revanche oder werden die Männer von Thomas Tuchel ihrer Favoritenrolle gerecht? Goal liefert alle wichtigen Infos zu den Aufstellungen und zur Übertragung live im TV und STREAM.

Chelsea - Aston Villa heute live im League-Cup: Die Matchdaten

Wettbewerb: Carabao Cup | 3. Runde

Carabao Cup | 3. Runde Begegnung: Chelsea | Aston Villa

Chelsea | Aston Villa Datum: Mittwoch, 22. September 2021

Mittwoch, 22. September 2021 Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Chelsea, London | Stamford Bridge

Chelsea vs. Aston Villa heute live: Wird das Spiel im Fernsehen übertragen?

Pokalspiele bedeuten Spannung pur! Es ist daher nicht verwunderlich, dass zahlreiche Fans der Premier League das Spiel live verfolgen möchten. Doch ist das hierzulande möglich?

Die gute Nachricht zuerst: Es gibt eine Möglichkeit, der LIVE-Übertragung des Spiels heute beizuwohnen.

Nun zur schlechten Nachricht: Leider wird das Spiel heute nicht im Free-TV zu sehen sein!

Wie auch Ihr bei der Neuauflage des Ligaspiels live dabei seid, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

DAZN überträgt Carabao Cup live: Chelsea vs. Aston Villa im LIVE-STREAM verfolgen

Ihr wollt heute live sehen, wie sich Leon Bailey bei Aston Villa schlägt und ob die Legionäre Kai Havertz und Timo Werner bereits zu Beginn ran dürfen? Dann ist DAZN Eure Lösung!

Ihr seht den Carabao Cup heute live und exklusiv beim Streamingsender aus Ismaning.

Chelsea vs. Aston Villa heute im LIVE-STREAM verfolgen: Das kostet DAZN

Das Angebot auf DAZN ist kostenpflichtig und bietet Euch zwei Optionen der Bezahlung:

Entscheidet Ihr Euch für die Jahresmitgliedschaft, kostet dies einmalig 149,99 Euro (≈12,50 Euro pro Monat).

(≈12,50 Euro pro Monat). Die zweite Option ist das Monatsabo, welches 14,99 Euro pro Monat entspricht und jederzeit kündbar ist.

Und nun kommen wir zur besten Nachricht: Alle Neukunden können DAZN mit dem kostenlosen Probemonat 30 Tage lang testen und das Spiel daher unter Umständen sogar gratis sehen!

DAZN bietet volle Flexibilität - diese Geräte können den LIVE-STREAM zur Begegnung Chelsea vs. Aston Villa abrufen

Ihr seid Kunden bei DAZN und fiebert dem Spiel bereits entgegen? Zu dieser Entscheidung können wir Euch nur beglückwünschen!

Nun zur nächsten Frage: Wie und wo kann der LIVE-STREAM zur Begegnung heute überhaupt abgerufen werden?

Auch diese Frage können wir Euch natürlich beantworten! Mit DAZN könnt Ihr die Begegnung heute sehen, egal wo Ihr gerade seid.

Zuhause vor dem Fernsehen mit einem kühlen Getränk? Kein Problem! In der Bahn oder bei Freunden? Auch das ist möglich!

Alles was Ihr benötigt, ist entweder ein internetfähiges TV-Gerät oder ein mobiles Gerät (Handy, Tablet, Laptop, etc.), eine stabile Internetverbindung und die DAZN-App.

Die wichtigsten Infos zu den Devices, auf denen Ihr DAZN nutzen könnt, findet Ihr in diesem Artikel.

Carabao Cup heute live - Chelsea vs. Aston Villa: Die Übertragung auf DAZN im Überblick

Sender: DAZN

DAZN Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentar: Uli Hebel

Wen bringt Thomas Tuchel heute von Beginn an? Die Aufstellungen zu Chelsea vs. Aston Villa

Die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften, findet Ihr rund eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle.

Chelsea vs. Aston Villa heute live: Das Spiel des Carabao Cup im kostenlosen LIVE-TICKER auf Goal.com verfolgen

Noch kein Kunde bei DAZN? Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal lässt Euch trotzdem nichts verpassen!

Egal ob spannende Insights zur Begegnung, Statistiken, Aufstellungen und die Schlüsselszenen des Spiels kompakt zusammengefasst - all das findet Ihr an dieser Stelle.

Chelsea - Aston Villa heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - Die Übertragung in der Übersicht