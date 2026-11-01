So sehen Sie Charlton Athletic gegen Chelsea FC Women mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

Wählen Sie ein zuverlässiges VPN . Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter, zum Beispiel ExpressVPN , und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter, zum Beispiel , und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort . Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird. Unsere Übersicht der internationalen Übertragungen finden Sie oben.

. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird. Unsere Übersicht der internationalen Übertragungen finden Sie oben. Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Melden Sie sich an und finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 8 1. Nov. 2026 - 09:30 The Oakwood

Charlton Athletic Women empfangen Chelsea FC Women im The Oakwood zu einem WSL-Spiel, in dem das Schlusslicht auf den Tabellenführer trifft.

Chelsea reist unter Sonia Bompastor in starker Form an und hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Zuletzt gab es in der Champions League der Frauen einen 2:0-Sieg gegen Roma. Zudem erzielte Chelsea in diesem Monat in der WSL sechs Tore gegen Tottenham Hotspur.

Charlton, trainiert von Karen Hills, steckt in einer schwierigen Phase. Das Team hat vier seiner letzten fünf Spiele verloren. Der einzige Sieg gelang im WSL Cup gegen Bristol City. Charlton steht im unteren Bereich der WSL-Tabelle und müsste für einen Punktgewinn in diesem Spiel eine große Überraschung schaffen.

Chelsea steht an der Spitze der WSL und reist als klarer Favorit nach Südost-London. Besonders stark war zuletzt die Defensive: In fünf Spielen kassierte das Team nur zwei Gegentore.

Für Charlton ist es eine Gelegenheit, sich mit dem besten Team der Liga zu messen, auch wenn die Chancen für Hills’ Mannschaft klar gegen sie sprechen.

Wie Sie dieses WSL-Spiel live sehen können, erfahren Sie im Folgenden.

Teamnews und Kader