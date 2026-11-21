So sehen Sie Charlton Athletic gegen Aston Villa Women mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit größerer Sicherheit oder von einem anderen Teil der Welt aus nutzen, wo geografische Sperren auftreten können? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Einen zuverlässigen VPN-Dienst wählen . Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).

. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland Sportdigital Österreich sportdigital+ Schweiz sportdigital+

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 11 22. Nov. 2026 - 09:00 The Oakwood

Charlton Athletic Women empfängt Aston Villa Women im The Oakwood zu einem Spiel der Women's Super League. Dabei trifft das Schlusslicht auf ein Villa-Team, das in der oberen Tabellenhälfte noch nach Konstanz sucht.

Charlton von Karen Hills geht in schwieriger Verfassung in die Partie. Wettbewerbsübergreifend gelang dem Team in den vergangenen fünf Spielen nur ein Sieg. Auch die WSL-Bilanz liest sich ernüchternd: drei Niederlagen in der Liga, darunter jüngst Spiele gegen Chelsea und Crystal Palace, in denen Charlton viele Gegentore kassierte.

Im jüngsten WSL-Spiel unterlag Charlton, das auch als Addicks bekannt ist, West Ham United Women mit 0:2. Damit bleibt das Team auf Platz 14 und die Sorgen um den Klassenerhalt wachsen.

Aston Villa hat mehr Grund zum Optimismus. Das Team von Brian Soerensen gewann zuletzt in der WSL mit 1:0 gegen Birmingham City Women. Der Sieg beruhigte die Gemüter, nachdem zwei Niederlagen in Folge gegen Manchester United und Liverpool den Aufwärtstrend gestoppt hatten.

Villa steht in der WSL-Tabelle auf Rang sieben und will mit einem weiteren Sieg nach dem Erfolg gegen Birmingham in die obere Tabellenhälfte vorstoßen. Das Auswärtsspiel beim kriselnden Charlton bietet dafür eine echte Gelegenheit.

Für Hills und Charlton könnte die Atmosphäre eines Heimderbys der nötige Funke sein. Um aus diesem Spiel etwas mitzunehmen, muss sich das Team gegenüber den jüngsten Auftritten allerdings deutlich steigern.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Charlton Athletic Women gegen Aston Villa Women live zu sehen.

Teamnews und Kader