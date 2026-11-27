Charlotte FC gegen Chicago Fire FC mit einem VPN sehen

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungsanbieter aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

USA MLS - 1/8 28. Nov. 2026 - 12:30 Bank of America Stadium

Charlotte FC empfängt Chicago Fire FC im Bank of America Stadium zu einem Spiel der Major League Soccer. In der Tabelle der Eastern Conference trennt die beiden Teams nur ein Platz.

Erst vor wenigen Tagen trafen die Teams in Chicago aufeinander. Charlotte gewann die Partie am 22. November im Soldier Field mit 2:1.

Die Mannschaft von Dean Smith ist offensiv in guter Form. In den letzten fünf Ligaspielen erzielte sie 15 Tore, darunter bei zwei 4:0-Siegen in Folge gegen CF Montreal und Orlando City.

Die Defensive war weniger stabil. Charlotte kassierte beim 3:3 gegen Inter Miami drei Gegentore und bei der Niederlage gegen Portland Timbers noch einmal drei.

Chicago unter Gregg Berhalter zeigte wechselhafte Leistungen. Auf eine 3:4-Niederlage bei Columbus Crew folgte die Heimniederlage gegen Charlotte. Damit hat das Team seine letzten beiden Spiele verloren.

Zuvor hatte Chicago mit einem 4:2 bei Colorado Rapids und einem 3:2 bei Atlanta United gezeigt, dass das Team auswärts Tore erzielen kann. Charlotte muss aufmerksamer sein als in der zweiten Halbzeit des jüngsten Duells.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel verfolgen können.

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