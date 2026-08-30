Ein Thema beherrschte die Tage vor dem Bundesliga-Start beim FC Bayern. Den Umgang mit diesem Thema lobt Lothar Matthäus.
Lothar Matthäus hat vom Zusammenhalt des FC Bayern im Umgang mit dem erkrankten Jamal Musiala geschwärmt. Der deutsche Nationalspieler war in zwei Testspielen gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim jeweils auf dem Platz zusammengebrochen und musste ausgewechselt werden. Er machte schließlich öffentlich, dass er unter "Absencen", einer neurologischen Dysfunktion, leide. Seitdem kam er nicht mehr für den FC Bayern zum Einsatz. Die Bayern hatten im Anschluss bekanntgegeben, dass sie über die Erkrankung bereits seit längerer Zeit Bescheid wussten. Die Zusammenbrüche seien auf eine veränderte Medikation zurückzuführen.
"Das Allergrößte, was ich bei Bayern München erlebt habe, war der Name Jamal Musiala", sagte Matthäus zu dem Thema bei Sky90. Er erklärte: "Man weiß es im Verein seit sechs, sieben, acht Monaten. Aber es wissen ja nicht nur der Präsident und der Arzt. Das weiß die ganze Mannschaft. Und es ist nichts rausgekommen. Da sieht man den Zusammenhalt. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes."
Matthäus lobte den Umgang der Münchner mit diesem sensiblen Thema. Musiala trainiert aktuell wieder bei den Bayern, ob er im am Mittwoch anstehenden Pokalspiel beim VfL Osnabrück wieder zum Kader von Trainer Vincent Kompany gehört, ist noch unklar: "Ein Riesen-Respekt mit so einem Thema, so geschlossen und richtig umzugehen. Da kann ich nur sagen: Chapeau vor dem FC Bayern", lobte Matthäus.
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Musiala hatte große Teile der vergangenen Saison aufgrund eines Wadenbeinbruchs verpasst. Im Januar feierte er sein Comeback und benötigte einige Anlaufzeit, um wieder in Schwung zu kommen. Für die WM in diesem Sommer wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann dennoch nominiert, beim Turnier hinterließ er allerdings, wie viele andere DFB-Kicker auch, keinen bleibenden Eindruck.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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