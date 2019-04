Champions League: Wann findet das Halbfinale statt? Alles zu Datum, Termin, Uhrzeit, Teilnehmer und Co.

Das Halbfinale in der Champions League steht vor der Tür. Wir erklären, wann die beiden Partien in der Runde der letzten vier stattfinden.

Wir sind längst in der heißen Phase der Saison angekommen und auch in der geht es um alles. Von aktuell acht Mannschaften, die noch um den Henkelpott kämpfen, müssen sich schon im Viertelfinale vier verabschieden.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr zu Datum und Termin des Halbfinals in der Königsklasse wissen müsst. Wer wissen will, welche Duelle in der Champions League wo im TV oder im LIVE-STREAM übertragen werden, findet in einem separaten Artikel auf unserer Seite alle Informationen.

Wann findet das Halbfinale der Champions League statt? Datum und Termin

Bereits vor der Saison stand dank des Rahmenterminkalenders der UEFA fest, wann die Spiele in der Champions League ausgetragen werden. Die Hinspiele im Halbfinale werden demnach am Dienstag, den 30. April, und am Mittwoch, den 1. Mai, ausgetragen.

Die Rückspiele stehen eine Woche später auf dem Plan, also am 7. und 8. Mai 2019. Anpfiff aller Begegnungen in der Runde der letzten Vier ist immer um 21 Uhr.

Welche Paarung wann genau gespielt wird, wird erst festgelegt, nachdem die verbleibenden vier Teilnehmer feststehen. Welche Duelle im Semifinale potenziell ausgetragen werden könnten, steht aber bereits fest. Im folgenden Abschnitt findet Ihr alle Informationen dazu.

Champions League, Halbfinale: Wer spielt gegen wen? Die möglichen Duelle

Anders als vor dem Achtelfinale und dem Viertelfinale wird es vor dem Halbfinale keine Auslosung geben. Schon bei der Losung zur Runde der letzten Acht wurde bestimmt, welche Teams sich im Halbfinale treffen.

Die Losung ergab, dass der Sieger des Duells zwischen und auf den Sieger der Serie zwischen Amsterdam und trifft. Daraus ergibt sich, dass es im zweiten Halbfinale zum Aufeinandertreffen von / und / kommt.

Die möglichen Duelle im Halbfinale der Champions League im Überblick:

Tottenham Hotspur / Manchester City - Ajax Amsterdam / Juventus Turin

Manchester United / FC Barcelona - FC Liverpool / FC Porto

Wo wird das Halbfinale in der Champions League übertragen?

Seit der aktuellen Saison teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingsender DAZN die Champions League untereinander auf. Die Begegnungen in der Gruppenphase, im Achtelfinale und im laufenden Viertelfinale wurden mithilfe eines komplizierten Picking-Verfahrens untereinander aufgeteilt.

Bereits vor der Saison stand aber fest: Alle Halbfinalspiele und das große Finale aus dem Wanda Metropolitano in Madrid wird von beiden Anbietern co-exklusiv übertragen.

