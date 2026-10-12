Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Roma gegen Real Madrid wird am 14. Oktober 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT angepfiffen.

Roma empfängt einen alten Bekannten im Olimpico

Roma ist erstmals seit sechs Jahren wieder in der Champions League dabei. Im ersten Heimspiel trifft der Klub auf seinen früheren Trainer Jose Mourinho, der ihn 2022 zum Triumph in der UEFA Conference League führte.

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Roma tut sich schwer, Spiele für sich zu entscheiden

In den vergangenen Wochen spielte Roma wettbewerbsübergreifend in drei von vier Partien unentschieden, darunter ein 1:1 gegen Fenerbahce am ersten Spieltag der Champions-League-Ligaphase.

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Real Madrid kommt noch nicht richtig in Fahrt

Madrid tat sich schwer, setzte sich in LaLiga aber letztlich dank eines Treffers des für viel Geld verpflichteten Ivorers Yan Diomande kurz nach der Stundenmarke mit 1:0 gegen Villarreal durch. Für die Mannschaft von Jose Mourinho ist das ein gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass sie nach dem Platzverweis von Vini Jr die letzten 20 Minuten zu zehnt spielte. Zum Auftakt der Champions League hatte Madrid Inter im Bernabeu mit 2:1 geschlagen.

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Wichtige Statistiken und Ausfälle

Roma erzielte in jedem seiner letzten drei europäischen Heimspiele mindestens zwei Tore.

Roma muss auf Mile Svilar und Bryan Cristante verzichten, während Real Madrid die beiden Brasilianer Éder Militão und Rodrygo weiterhin fehlen.

Nur zwei der letzten acht wettbewerbsübergreifenden Siege Madrids gelangen ohne Gegentor.

Personal und Kader

In Gasperinis voraussichtlicher Startelf steht Mile Svilar im Tor. Die Viererkette bilden Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Evan N'Dicka und Wesley. Marten de Roon und Manu Kone sollen das Mittelfeld absichern, davor sind Matias Soule, Paulo Dybala und Devyne Rensch vorgesehen. Donyell Malen führt den Angriff an. Für Roma sind derzeit keine Verletzungen oder Sperren aufgeführt, allerdings wird Malens Verfügbarkeit nach seiner Roten Karte gegen Como beobachtet. Sollte sich die Lage ändern, werden vor dem Anpfiff weitere Informationen ergänzt.

Mourinho wird voraussichtlich Thibaut Courtois im Tor aufstellen. Vor ihm soll eine Viererkette aus Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen und Denzel Dumfries spielen. Jude Bellingham und Trent Alexander-Arnold sind zusammen mit Yan Diomande für das zentrale Mittelfeld vorgesehen, während Brahim Diaz und Federico Valverde Kylian Mbappe im Angriff unterstützen sollen. Bei den Gästen sind derzeit keine Verletzungen oder Sperren vermerkt, allerdings könnte sich die Rote Karte von Vinicius Junior gegen Villarreal auf seine Verfügbarkeit für diese Partie auswirken.

Form

Roma holte in den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden, blieb ohne Niederlage, kassierte fünf Gegentore und erzielte acht Treffer. Die jüngste Partie in der Serie A bei Como endete 0:0, wobei Roma nach einem Platzverweis große Widerstandskraft zeigen musste. Zuvor gab es ein 2:2 gegen Inter und einen 2:0-Sieg gegen Torino. Zu dieser Serie zählen außerdem ein 1:1 gegen Fenerbahce in der Champions League und ein 2:1-Sieg gegen Atalanta in der Serie A.

Real Madrid hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines verloren und das andere ebenfalls gewonnen. Zuletzt setzte sich Madrid mit 1:0 gegen Villarreal durch. Zuvor besiegte der Klub in diesem Zeitraum Inter in der Champions League mit 2:1 und Rayo Vallecano in LaLiga mit 4:1. Die einzige Niederlage gab es beim 1:2 gegen Atletico Madrid in LaLiga. In den fünf Spielen erzielte Madrid zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Real Madrid hat diese Begegnung historisch dominiert. Von den letzten fünf erfassten Duellen gewann Madrid vier, Roma keines. Hinzu kam ein Unentschieden, ein 2:2 in einem Freundschaftsspiel im August 2019. Alle vier Pflichtspiele fanden in der Champions League statt. Madrid gewann sie mit 0:2, 3:0, 2:0 und 2:0. In den hier erfassten Partien hat Roma Real Madrid noch nicht in einem Pflichtspiel besiegt. Auch das Stadio Olimpico erwies sich gegen diesen Gegner in jüngerer Vergangenheit nicht als uneinnehmbare Festung.

Tabelle

In der Champions League steht Roma derzeit auf Platz 17 und Real Madrid auf Platz 13. Damit befinden sich beide Mannschaften in einem Tabellenbereich, in dem sie Punkte benötigen, um sich einen komfortablen Weg durch die Ligaphase zu sichern.