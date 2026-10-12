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Champions League
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Champions-League-Vorschau auf Roma gegen Real Madrid: Alles, was Sie wissen müssen

AS Rom - Real Madrid
AS Rom
Real Madrid
Champions League
José Mourinho

Umfassende Vorschau auf AS Rom gegen Real Madrid: Nach einer langen Länderspielpause kehrt die Champions League zurück. Wir sprechen über Taktik, Personalsituation, Form und mehr.

crest
Champions League - Spielwoche 2
Stadio Olimpico, Rome

Roma gegen Real Madrid wird am 14. Oktober 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT angepfiffen.

Roma empfängt einen alten Bekannten im Olimpico

Roma ist erstmals seit sechs Jahren wieder in der Champions League dabei. Im ersten Heimspiel trifft der Klub auf seinen früheren Trainer Jose Mourinho, der ihn 2022 zum Triumph in der UEFA Conference League führte.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALGetty Images

Roma tut sich schwer, Spiele für sich zu entscheiden

In den vergangenen Wochen spielte Roma wettbewerbsübergreifend in drei von vier Partien unentschieden, darunter ein 1:1 gegen Fenerbahce am ersten Spieltag der Champions-League-Ligaphase.

Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

Real Madrid kommt noch nicht richtig in Fahrt

Madrid tat sich schwer, setzte sich in LaLiga aber letztlich dank eines Treffers des für viel Geld verpflichteten Ivorers Yan Diomande kurz nach der Stundenmarke mit 1:0 gegen Villarreal durch. Für die Mannschaft von Jose Mourinho ist das ein gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass sie nach dem Platzverweis von Vini Jr die letzten 20 Minuten zu zehnt spielte. Zum Auftakt der Champions League hatte Madrid Inter im Bernabeu mit 2:1 geschlagen.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALGetty Images

Wichtige Statistiken und Ausfälle

  • Roma erzielte in jedem seiner letzten drei europäischen Heimspiele mindestens zwei Tore.
  • Roma muss auf Mile Svilar und Bryan Cristante verzichten, während Real Madrid die beiden Brasilianer Éder Militão und Rodrygo weiterhin fehlen.
  • Nur zwei der letzten acht wettbewerbsübergreifenden Siege Madrids gelangen ohne Gegentor.

Personal und Kader

AS Rom vs Real Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
AS Rom crest
AS Rom
ROM
Aufstellung
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
M. SvilarM. SvilarG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'Dickateam-logoWesleyM. de RoonM. de RoonD. RenschD. RenschMatias SouléMatias SouléP. DybalaP. DybalaKouadio KonéKouadio KonéD. MalenD. MalenT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaIbrahima KonatéIbrahima KonatéD. HuijsenD. HuijsenD. DumfriesD. DumfriesJ. BellinghamJ. BellinghamT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldB. DiazB. DiazF. ValverdeF. ValverdeY. DiomandeY. DiomandeKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
3-4-2-1
AS Rom

Startelf

Real Madrid

Trainer

  • G. Gasperini
  • José Mourinho

In Gasperinis voraussichtlicher Startelf steht Mile Svilar im Tor. Die Viererkette bilden Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Evan N'Dicka und Wesley. Marten de Roon und Manu Kone sollen das Mittelfeld absichern, davor sind Matias Soule, Paulo Dybala und Devyne Rensch vorgesehen. Donyell Malen führt den Angriff an. Für Roma sind derzeit keine Verletzungen oder Sperren aufgeführt, allerdings wird Malens Verfügbarkeit nach seiner Roten Karte gegen Como beobachtet. Sollte sich die Lage ändern, werden vor dem Anpfiff weitere Informationen ergänzt.

Mourinho wird voraussichtlich Thibaut Courtois im Tor aufstellen. Vor ihm soll eine Viererkette aus Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen und Denzel Dumfries spielen. Jude Bellingham und Trent Alexander-Arnold sind zusammen mit Yan Diomande für das zentrale Mittelfeld vorgesehen, während Brahim Diaz und Federico Valverde Kylian Mbappe im Angriff unterstützen sollen. Bei den Gästen sind derzeit keine Verletzungen oder Sperren vermerkt, allerdings könnte sich die Rote Karte von Vinicius Junior gegen Villarreal auf seine Verfügbarkeit für diese Partie auswirken.

Form

ROM

ROM - Form

ATA
S2-1
FB
U1-1
TOR
S0-2
INT
U2-2
COM
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RMA

RMA - Form

INT
S2-1
RAY
S4-1
ELC
S2-3
ATM
N2-1
VIL
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Roma holte in den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden, blieb ohne Niederlage, kassierte fünf Gegentore und erzielte acht Treffer. Die jüngste Partie in der Serie A bei Como endete 0:0, wobei Roma nach einem Platzverweis große Widerstandskraft zeigen musste. Zuvor gab es ein 2:2 gegen Inter und einen 2:0-Sieg gegen Torino. Zu dieser Serie zählen außerdem ein 1:1 gegen Fenerbahce in der Champions League und ein 2:1-Sieg gegen Atalanta in der Serie A.

Real Madrid hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines verloren und das andere ebenfalls gewonnen. Zuletzt setzte sich Madrid mit 1:0 gegen Villarreal durch. Zuvor besiegte der Klub in diesem Zeitraum Inter in der Champions League mit 2:1 und Rayo Vallecano in LaLiga mit 4:1. Die einzige Niederlage gab es beim 1:2 gegen Atletico Madrid in LaLiga. In den fünf Spielen erzielte Madrid zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head

AS RomUnentschiedenReal Madrid
1
0
4
Klub Freundschaftsspiele
AS Rom badge
AS Rom
ROM
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
Champions League
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
END
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
END
Champions League
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
2Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Real Madrid hat diese Begegnung historisch dominiert. Von den letzten fünf erfassten Duellen gewann Madrid vier, Roma keines. Hinzu kam ein Unentschieden, ein 2:2 in einem Freundschaftsspiel im August 2019. Alle vier Pflichtspiele fanden in der Champions League statt. Madrid gewann sie mit 0:2, 3:0, 2:0 und 2:0. In den hier erfassten Partien hat Roma Real Madrid noch nicht in einem Pflichtspiel besiegt. Auch das Stadio Olimpico erwies sich gegen diesen Gegner in jüngerer Vergangenheit nicht als uneinnehmbare Festung.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

In der Champions League steht Roma derzeit auf Platz 17 und Real Madrid auf Platz 13. Damit befinden sich beide Mannschaften in einem Tabellenbereich, in dem sie Punkte benötigen, um sich einen komfortablen Weg durch die Ligaphase zu sichern.

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