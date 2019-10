Champions League: Thomas Tuchel sieht als erster Cheftrainer die Gelbe Karte

Auch in der Königsklasse gibt es nun die Gelbe Karte für Trainer. Thomas Tuchel und Pep Guardiola wurden als Erste verwarnt.

Thomas Tuchel hat am Dienstag beim 1:0-Sieg Paris Saint-Germains bei Galatasaray als erster Cheftrainer in der die Gelbe Karte gesehen. Noch am selben Abend zog Manchester Citys Pep Guardiola mit dem PSG-Coach gleich.

Schiedsrichter Szymon Marciniak verwarnte Tuchel in der 39. Minute, weil dieser eine Entscheidung des lautstark kritisiert hatte. Tuchel beruhigte sich anschließend zwar, nahm die Karte gegen sich aber mit sichtbarem Unverständnis auf.

Champions League: Auch Pep Guardiola sieht die Gelbe Karte

Ebenfalls Gelb sah Guardiola im Etihad Stadium. Er forderte gegen in der 72. Minute offenbar zu energisch einen Strafstoß für seine Citizens, die das Duell mit Dinamo Zagreb am Ende mit 2:0 gewannen.

Für den ehemaligen Bayern-Trainer war es bereits die zweite Verwarnung in dieser Saison - in der Premier League erhielt er als erster Coach in der Premier League die neu eingeführte Gelbe Karte.