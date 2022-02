Champions League: Streit um Ticket-Preise bei Salzburg vs. FC Bayern - UEFA schaltet sich ein

Die Ticket-Preise des FC Salzburg beim Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern haben die UEFA auf den Plan gerufen.

"Es gibt dazu Kontakt mit der UEFA, der Prozess läuft", teilte Red Bull Salzburg dem kicker mit. Der "Club Nr. 12", die Vereinigung aktiver Bayern-Fans, hatte beim 1:1 der Bayern im Achtelfinal-Hinspiel am vergangenen Mittwoch mit einem großen Banner gegen die teuren Tickets protestiert.

In einem Statement auf ihrer Webseite beklagte die Fan-Vereinigung eine "regelunkonforme Preisgestaltung" und verwies auf das Regelwerk der UEFA, wonach von Gästefans in vergleichbaren Kategorien kein höherer Ticketpreis als von Anhängern der Heimmannschaft verlangt werden darf.

Salzburg-Sprecher: Ticket-Preise waren mit Bayern abgestimmt

Während die Tickets für den Salzburger Fanblock im Unterrang hinter dem Tor 30 Euro kosteten, waren die Tickets im vergleichbaren Gästeblock mit 60 Euro doppelt so teuer.

Zu einer möglichen Rückerstattung der Mehrkosten sagte Salzburgs Pressesprecher Christian Kircher: "Da möchte ich dem laufenden Prozess nicht vorgreifen, aber was ich sagen kann, ist, dass die Preisgestaltung für die Tickets in enger Abstimmung mit dem FC Bayern erfolgt ist. Die 60 Euro betrafen auch nur den unteren Rang im Gästesektor, und es ist mit dem FC Bayern abgestimmt, dass das Ticket-Pricing beim Rückspiel in München genauso gestaltet werden wird."