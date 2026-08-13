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Borussia Dortmund v Juventus FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Champions League statt Regionalliga mit dem BVB! Überraschendes Angebot für Talent von Borussia Dortmund

Bundesliga
Borussia Dortmund
Nijmegen
Niederlande Eredivisie
A. Kabar

Beim BVB bahnt sich wohl ein überraschender Transfer an.

Bei Borussia Dortmund bahnt sich offenbar ein überraschender Transfer an. Wie die Ruhr Nachrichtenberichten, steht Linksverteidiger Almugera Kabar kurz davor, sich dem niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen anzuschließen.

Demnach soll Kabar für ein Jahr an das Überraschungsteam der vergangenen Eredivisie-Saison, das sensationell Dritter wurde, verliehen werden. Eine Kaufoption sei dabei ausdrücklich nicht angedacht. Stattdessen soll der 20-Jährige, der bei Nijmegen wohl gute Aussichten auf einen Stammplatz hat, möglichst viel Spielpraxis auf ansprechendem Niveau sammeln und 2027 zum BVB zurückkehren.

Dann wolle man neu bewerten, ob der U17-Welt- und Europameister von 2023 künftig womöglich eine größere Rolle bei der Borussia spielen kann. Kabars Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2028.

Spielt Nijmegen in der Champions League?

Möglicherweise darf sich der Abwehrmann in Nijmegen sogar auf Champions-League-Fußball freuen. In der Qualifikation zur Königsklasse haben sich die Niederländer gerade gegen Olympiakos Piräus durchgesetzt und müssen jetzt nur noch eine Hürde überspringen, um in die Ligaphase einzuziehen. Allerdings: In den Playoffs wartet mit Bodö/Glimt, dem CL-Sensationsteam der Vorsaison, ein harter Brocken.

Für Kabar persönlich wäre derweil seine sportliche Situation beim BVB ausschlaggebend dafür, den Verein vorerst zu verlassen, zu dem er einst bereits mit 13 wechselte. Für Dortmunds erste Mannschaft lief der deutsche Junioren-Nationalspieler vergangene Saison lediglich einmal auf, die 14 Minuten gegen Bayer Leverkusen (0:1) im April waren der einzige Einsatz unter Niko Kovac. Kabars fußballerische Heimat war stattdessen die Regionalliga West, in der er 2025/26 21-mal (sieben Tore, ein Assist) für die Zweitvertretung des BVB auflief.

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Da der Durchbruch bei der Borussia nicht gelingen wollte, war Kabar in den vergangenen Jahren immer wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht worden. Der 1. FC Köln oder der VfB Stuttgart galten als interessiert, im Winter war ein Wechsel zum Hamburger SV wohl in letzter Sekunde geplatzt. Zuletzt sollen mit AC Monza, Parma Calcio und dem FC St. Gallen auch Klubs aus Italien respektive der Schweiz bei Kabar angeklopft haben.

Almugera KabarGetty


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