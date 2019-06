Champions League, Pokal: Gewicht, Herkunft, Regelwerk, Gravur - alles zum Henkelpott der Königsklasse

Er ist das Objekt der Begierde, wenn am Samstagabend Liverpool und Tottenham aufeinandertreffen - der Champions-League-Pokal. Hier erfahrt Ihr alles.

Im Finale der UEFA geht es am Samstagabend zwischen und dem sicherlich heiß her. Anpfiff ist um 21 Uhr in Madrid.

Dabei träumen alle Akteure davon, den begehrten Champions-League-Pokal am Ende des Spiels einmal anfassen bzw. in die Höhe recken zu können. Ihr würdet den Pokal auch gerne zu Hause stehen haben - dann erhaltet Ihr hier die Infos, wie groß die Vitrine sein muss.

Der Champions-League-Pokal: Wir verraten Euch alles rund um den begehrtesten Pokal Europas - Größe, Gewicht, Alter, Ursprung und noch vieles mehr.

Champions League, Pokal: Wie groß ist der Henkelpott?

Der aktuelle Pokal, den der Sieger zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool am Samstagabend in den Madrider Nachthimmel recken darf, ist genau 73,5 Zentimeter groß.

Champions League, Pokal: Wie schwer ist der Henkelpott?

Wie Euch vor den TV-Bildschirmen sicherlich in all den Jahren aufgefallen ist, wirkt der Champions-League-Pokal schon etwas schwerer. Jedoch können wir Entwarnung geben:

Exakt 7,5 Kilogramm wiegt der Henkelpott und kann damit von jedem Spieler ohne Probleme in die Luft gestemmt werden.

Those numbers!



Who does more for their team in attack: @ChrisEriksen8 or Firmino?#UCLfinal pic.twitter.com/qZVLUAM3RO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 30. Mai 2019

Champions League, Pokal: Woher stammt der aktuelle Henkelpott?

Die aktuelle Trophäe wurde im Jahr 2006 gefertigt und ist die insgesamt sechste ihrer Art. Die erste Ausfertigung stammt aus dem Jahr 1967, von 1956 bis 1966 wurde dem jeweiligen Sieger noch eine andere Trophäe als die aktuelle überreicht.

Hergestellt wurde sie in Bern, also ganz in der Nähe des UEFA-Hauptsitzes. Jürg Stadelmann ist der "Bauherr" des Henkelpotts und brauchte insgesamt 340 Stunden für die Anfertigung.

Champions League, Pokal: Das Regelwerk der UEFA

Bezüglich der Champions-League-Trophäe hatte die UEFA zunächst ein klares Regelwerk: Jeder Klub, der den Pokal insgesamt fünfmal oder dreimal in Folge gewann, durfte das originale Exemplar mit "nach Hause" nehmen. Das besagte eine Regel aus dem Jahr 1969.

Hatte ein Verein den Titel schließlich fünfmal geholt (oder dreimal in Folge), ging das Spiel wieder von vorne los. Interessant: Bislang durften nur , Amsterdam, Bayern München, und der FC Liverpool diesen Triumph fünfmal bzw. dreimal hintereinander feiern. 2015 gewann der seinen fünften, Real Madrid 2017 gar seinen 13. Titel. Beide mussten aber aufgrund einer Regeländerung auf das Original verzichten.

Seit 2008/09 gibt es nämlich eine neue Regelung: Der originale Pokal bleibt bei der UEFA, dafür erhalten die Gewinner eine Replik. Zudem dürfen sich die Klubs auf ihren CL-Trikots ein Ehrenabzeichen auf die Ärmel drucken lassen.

Champions League, Pokal: Was hat es mit der Gravur auf sich?

Auf dem neuen Pokal der UEFA Champions League sind alle Titelgewinner eingraviert. Das bedeutet: Jahr für Jahr kommt ein Teamname auf den Pokal.

Champions League: Die Sieger der letzten zehn Jahre