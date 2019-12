Champions League: Novum im Achtelfinale der Königsklasse

Die Gruppenphase der ist abgeschlossen und hat zu einem Novum im Achtelfinale geführt: Erstmals haben sich nur Mannschaften aus den großen fünf Ligen Europas für die K.-o.-Runde qualifiziert.

Am Mittwoch sicherten sich und die letzten verbliebenen Tickets für die Runde der besten 16. Damit stehen folgende 16 Teams im Achtelfinale: Bayern München, , ( ), , , , (Premier League), , , Atletico Madrid, (Primera Division), , , Atalanta Bergamo ( ), und (beide ).

Bergamo gelang dabei das Kunststück, sich als erstes Team seit 2002/03, das nach drei Spielen keinen einzigen Punkt auf den Konto hatte, das Tickt fürs Weiterkommen zu sichern. Die Italiener wandern genauso wie die anderen sieben Gruppenzweiten in den Lostopf 2 und haben damit im Hinspiel Heimrecht. Ausgelost wird das Achtelfinale am Montag um 12 Uhr .

Round of 16 line-up ✅



Who is looking most like champions? 🤔 #UCL pic.twitter.com/ypx3pNd5CW