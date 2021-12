Champions League, Modus: Darum gibt es die Auswärtstorregel nicht mehr

Im Sommer dieses Jahres gab es für viele Fans weltweit eine unerwartete Meldung, die den europäischen Vereinsfußball nachhaltig beeinflussen wird - die Auswärtstorregel in allen Klubwettbewerben der UEFA wird abgeschafft.

Die Regel wurde 1965 eingeführt und sollte Mannschaften belohnen, die auswärts Tore trotz damals noch anstrengender Anreisemodalitäten erzielten.

Hier erfahrt Ihr die Gründe für das Aus der Auswärtstorregel innerhalb der UEFA-Klub-Wettbewerbe.

Argumente für und gegen die Abschaffung der Auswärtstorregel bei UEFA-Wettbewerben

Befürworter der Regel argumentieren, dass für Fans durch die Abschaffung zusätzliche Spannung verloren ginge und es häufiger zu Verlängerung bzw. Elfmeterschießen komme.

Kritiker hingegen bezeichnen die Regel als überholt, vor allem vor dem Hintergrund, dass der Heimvorteil im Laufe der Zeit immer geringer wurde. Außerdem stelle die Heimmannschaft vor allem in Hinspielen zu häufig die Verteidigung von Auswärtstoren in den Vordergrund und dies schade der Attraktivität des Spiels.

Auswärtstorregel im Europapokal: Abschaffung wird bereits seit mehreren Jahren diskutiert

Die Auswärtstorregel sorgte für unvergessliche Europapokalnächte - ein einziges Auswärtstor konnte ein bereits sicher geglaubtes Ausscheiden noch in ein Weiterkommen umwandeln. Der ehemalige Bayern-Trainer Niko Kovac musste die Regeländerung bereits schmerzhaft am eigenen Leib erfahren - das einstige Regelwerk hätte Monaco in der Champions-League-Qualifikation zum Weiterkommen verholfen, weil man jedoch auswärts in der Verlängerung noch den Ausgleich kassierte, musste man den Wettbewerb bereits verlassen, bevor er überhaupt startete.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin begründet die Entscheidung übrigens wie folgt: "Die Auswärtstorregel ist ein fester Bestandteil der UEFA-Wettbewerbe, seit sie 1965 eingeführt wurde. Die Frage nach ihrer Abschaffung wurde jedoch in den letzten Jahren bei verschiedenen UEFA-Treffen diskutiert." Außerdem stellt er klar: "Obwohl es keine einhellige Meinung gab, haben viele Trainer, Fans und andere Fußballinteressierte ihre Fairness in Frage gestellt und sich für die Abschaffung der Regel ausgesprochen."

Laut einer UEFA-Statistik ist der Anteil der Heimsiege seit Mitte der 1970er-Jahre von 61 Prozent auf 47 Prozent gefallen, der Anteil der Auswärtssiege hingegen von 19 auf 30 Prozent gestiegen. "Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Heimvorteil heute nicht mehr die Bedeutung hat, die er einmal hatte", so Ceferin.

Die Abschaffung der Auswärtstorregel gilt seit dieser Saison (21/22) für alle Wettbewerbe des UEFA-Kosmos - also auch für die Champions League der Frauen und die Youth League.