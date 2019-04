Champions League: Viertelfinale im LIVE-STREAM bei DAZN sehen - diese Rückspiele werden beim Streamingdienst übertragen

Es ist amtlich: DAZN hat verraten, welche CL-Viertelfinal-Rückspiele in der kommenden Woche live im Stream gezeigt werden.

Die UEFA ist nur noch wenige Spiele vom Finale entfernt. In der kommenden Woche stehen bereits die Viertelfinal-Rückspiele auf dem Plan. Ihr fragt Euch, wer denn dieses Mal die Spiele live zeigt / überträgt?

Dann seid Ihr hier genau richtig, denn Goal verrät Euch, welche Begegnungen live im Stream bei DAZN zu sehen sind. Sky zeigt automatisch die anderen Partien live im TV.

In allen vier Begegnungen ist noch jede Menge Spannung enthalten. Der hat die wohl beste Ausgangslage vor den Rückspielen am 16. und 17. April.

Champions League, Viertelfinale im LIVE-STREAM bei DAZN sehen: Wann finden die Rückspiele statt?

Champions League, Viertelfinale im LIVE-STREAM bei DAZN sehen: Welche Rückspiele überträgt der Streamingdienst?

Vier Begegnungen, zwei Übertragungskanäle: DAZN und Sky teilen sich auch die Rückspiele des Viertelfinales in der UEFA Champions League auf. Beide Sender zeigen jeweils zwei Partien live und exklusiv auf ihrer jeweiligen Plattform.

DAZN hat dabei die gleichen Begegnungen wie auch schon im Hinspiel gezogen. Am Dienstag zeigt DAZN die vollen 90 Minuten von gegen live im Stream, am Mittwoch läuft die komplette Begegnung zwischen dem und dem FC Liverpool im LIVE-STREAM.

Mannomann, wird das spannend! Nächste Woche geht's weiter in der UEFA Champions League! (Nur D/AT) #DAZN #UCL pic.twitter.com/GamSo5E3pJ — DAZN DE (@DAZN_DE) April 11, 2019

Champions League, Viertelfinale im LIVE-STREAM bei DAZN: Welche Rückspiele zeigt Sky live im TV?

Da DAZN die obigen beide Spiele live im Stream überträgt, bleiben für den Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky die beiden anderen Begegnungen.

Am Dienstag läuft vs. live im TV und im LIVE-STREAM bei den Kanälen von Sky, während selbiges am Mittwoch für die Partie vs. Tottenham gilt.

Neben den beiden Einzelspielen laufen alle Duelle auch in der Sky-Konferenz in Ausschnitten.

Champions League, Viertelfinale: Die Highlights der Rückspiele auf DAZN sehen

DAZN hat neben der LIVE-Übertragung einiger Begegnungen live im Stream auch die Rechte, die Highlights der Partien kurz nach Abpfiff auf seiner Plattform zu veröffentlichen.

Das bedeutet, dass Ihr dort genau an der richtigen Adresse seid, wenn Euch die besten und interessantesten Szenen von den Partien reichen.

Champions League, Viertelfinale im LIVE-STREAM bei DAZN sehen: So liefen die Hinspiele

Ajax Amsterdam - Juventus Turin, 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Ronaldo (45.), 1:1 Neres (46.)

Manchester United - FC Barcelona 0:1 (0:1)

Tore: 0:1 Shaw (Eigentor, 12.)

- Manchester City 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Son (78.)

FC Liverpool - FC Porto 2:0 (2:0)

Tore: 1:0 Keita (5.), 2:0 Firmino (26.)

Champions League im LIVE-STREAM bei DAZN sehen: Wo läuft das Halbfinale?

Bis zum Halbfinale ist die Regelung der Übertragung der UEFA Champions League im LIVE-STREAM von DAZN und live im TV bei Sky durchaus kompliziert gewesen.

Das liegt daran, dass sich beide Sender die Spiele mit einem komplizierten Picking-System aufgeteilt haben.

In der Runde der letzten Vier entspannt sich das Ganze, denn DAZN und auch Sky übertragen die Halbfinalspiele live und in voller Länge auf ihrem jeweiligen Kanal. Das gilt für Hin- und Rückspiele, sowie auch für das Finale am 1. Juni im Wanda Metropolitano von Madrid. Bereits jetzt steht fest, wer im Halbfinale gegen wen spielen muss. Dies wurde nämlich ausgelost.