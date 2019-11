Champions League live sehen: Diese Spiele zeigt Sky am 5. Spieltag

Der 5. Spieltag der Champions League steht an. Wir verraten Euch, welche Spiele Bezahlsender Sky live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Champions League: Der 5. Spieltag der Gruppenphase der Königsklasse findet am Dienstag und Mittwoch statt. Während jeweils zwei frühe Spiele um 18.55 Uhr angepfiffen werden, ist der Anstoß der restlichen Duelle um 21 Uhr.

Der FC Bayern München ist die einzige Mannschaft aus der Bundesliga, die sich bereits für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert hat. Für den FCB geht es an den letzten beiden Spieltagen nur noch um den Gruppensieg. Das nächste Duell: auswärts gegen Roter Stern Belgrad.

Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen kämpfen dagegen noch eisern um das Weiterkommen in die K.o.-Phase. Der BVB muss beim FC Barcelona ran, Leverkusen reist zu Lokomotive Moskau und die Leipziger empfangen Benfica Lissabon.

Bayern, Dortmund, Leverkusen oder Leipzig: Welche Spiele zeigt / überträgt Sky am 5. Spieltag der live im TV und LIVE-STREAM? In diesem Artikel erfahrt Ihr alle Infos zu den TV-Übertragungen des Bezahlsenders am Dienstag und Mittwoch.

Champions League am Dienstag live sehen: Diese Spiele zeigt Sky am 5. Spieltag

Sky darf pro Spieltag zwei Spiele exklusiv und live im Einzelspiel zeigen. Dementsprechend zeigt der Bezahlsender sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch eine Partie live und in voller Länge. Welche das am heutigen Dienstag ist, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

Am Dienstag und auch am Mittwoch sind jeweils zwei deutsche Vertreter im Einsatz. Heute müssen der und ran. Doch Sky überträgt nur das Duell eines deutschen Vertreters - vs. FC Bayern München. Die Partie zwischen und Bayer Leverkusen seht Ihr exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN.

Sky zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München heute live im TV

Schaltet Sky ein, wenn Ihr das Duell zwischen Roter Stern und dem FC Bayern live im Einzelspiel erleben wollt! Nur der Bezahlsender überträgt das Bayern-Spiel bei Roter Stern Belgrad live im TV - allerdings ausschließlich im Pay-TV.

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München live im Einzelspiel bei Sky - Alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League am Dienstag:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Start: 20.55 Uhr

Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Kommentator: Kai Dittmann

​Achtung: Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Stattdessen müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender abschließen. Nur wenn Ihr dies getan habt, könnt Ihr Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München live im Pay-TV bei Sky erleben. Mehr Informationen gibt's hier: www.sky.de.

Sky Go zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt den FC Bayern München am Dienstagabend lieber live im Stream verfolgen? Kein Problem. Der Bezahlsender überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go. Doch auch für den Online-Dienst von Sky benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Die kostenlose Sky-Go-App gibt's hier:

Sky Ticket zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Ihr habt keine Lust, ein langfristiges Sky-Abonnement abzuschließen? Dann empfehlen wir Euch Sky Ticket. Denn der Bezahlsender überträgt den FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad in voller Länge im LIVE-STREAM mit Sky Ticket.

Sky Ticket gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo. Um die Champions League mit Belgrad vs. Bayern im LIVE-STREAM verfolgen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket .

Die Kosten des Sportpakets bei Sky Ticket im Überblick:

Das Monatsticket: im ersten Monat 9,99 Euro, ab dem zweiten Monat 29,99 Euro monatlich, jederzeit monatlich kündbar

Das Tagesticket: 24 Stunden gültig, einmalig 9,99 Euro

Champions League am Dienstag live sehen: Diese Spiele zeigt Sky am 5. Spieltag

Auch am Mittwoch überträgt Sky für Euch die Champions League live im TV und LIVE-STREAM. Welches Duell der Bezahlsender am Mittwoch im Programm hat, erfahrt Ihr in den nächsten Zeilen.

Während der FC Bayern München und Bayer Leverkusen am Dienstag ran mussten, heißt es am Mittwoch für und : Matchday! Sky hat sich für eine Live-Übertragung im Einzelspiel von vs. BVB entschieden. Das Duell zwischen RB Leipzig und seht Ihr live und exklusiv in voller Länge bei DAZN.

Sky zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Borussia Dortmund (BVB) live im TV

Es steht fest: Sky überträgt das Duell zwischen dem FC Barcelona und Borussia Dortmund live im TV. Nur beim Bezahlsender könnt Ihr Barca gegen den BVB live im Einzelspiel verfolgen.

FC Barcelona vs. Borussia Dortmund BVB) live im Einzelspiel bei Sky - Alles zur Übertragung der Champions League am Mittwoch:

Sky Go zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Borussia Dortmund (BVB) im LIVE-STREAM

Sky Go ist eine von zwei Lösungen, wenn Ihr die Champions League lieber im live im Stream sehen wollt. Dort zeigt der Sky das Duell Barcelona vs. Borussia Dortmund in voller Länge im LIVE-STREAM.

Die kostenlose Sky-Go-App für die Geräte Eurer Wahl könnt Ihr Euch hier herunterladen:

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Barcelona vs. Borussia Dortmund (BVB) im LIVE-STREAM

Ihr habt am Mittwochabend Bock auf das BVB-Spiel beim FC Barcelona? Dann ab zu Sky Ticket! Sky Ticket überträgt Borussia Dortmund beim FC Barcelona in voller Länge im LIVE-STREAM.

Um den BVB beim FC Barcelona im LIVE-STREAM bei Sky Ticket erleben zu können, benötigt Ihr das Sportpaket.

Champions League live sehen: Diese Spiele zeigt Sky am 5. Spieltag in der Konferenz

Sky zeigt sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch nicht nur die beiden bereits erwähnten Einzelspiele. Nein, der Bezahlsender überträgt alle Partien, die gleichzeitig angepfiffen werden in der Konferenz. Hier gibt's alle Infos. Die Konferenzschaltung könnt Ihr sowohl live im TV bei Sky oder im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket erleben.

Champions League am Dienstag live sehen: Die Sky-Konferenz am 5. Spieltag

Art der Übertragung: Konferenzschaltung

Start: ab 18.50 Uhr

Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

ab 18.55 Uhr: Konferenz I mit folgenden Spielen:

ab 21 Uhr: Konferenz II mit folgenden Spielen:

Champions League am Mittwoch live sehen: Die Sky-Konferenz am 5. Spieltag

Art der Übertragung: Konferenzschaltung

Start: ab 18.50 Uhr //

Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

ab 18.55 Uhr, Konferenz I mit folgenden Spielen:

ab 21 Uhr, Konferenz II mit folgenden Spielen:

Champions League live sehen: Diese Spiele zeigen Sky und DAZN am 5. Spieltag - eine Übersicht

Sky und DAZN haben sich die Rechte für die Übertragungen der Champions League in dieser Saison untereinander aufgeteilt. Zusammen zeigen beide Anbieter alle Spiele der Königsklasse live im TV oder im LIVE-STREAM. In diesem Abschnitt haben wir für Euch alle Details zusammengefasst.

Champions League: Was überträgt Sky? Der Bezahlsender zeigt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Konferenz. Zudem überträgt Sky zwei Partien pro Spieltag live und exklusiv im Einzelspiel. Die Übertragungen findet Ihr sowohl live im TV bei Sky als auch im LIVE-STREAM bei Sky Go / Sky Ticket .

Champions League: Was überträgt DAZN? Der Streamingdienst zeigt insgesamt 110 von 138 Duellen der Königsklasse live im Einzelspiel - den Großteil davon exklusiv in voller Länge. Die Übertragungen bei DAZN laufen ausschließlich im LIVE-STREAM.

Eine Übersicht, welche Spiele der Champions League Sky und DAZN am 5. Spieltag zeigen, findet Ihr hier:

Der Dienstag, 26. November:

DIENSTAG GRUPPE SPIEL ÜBERTRAGUNG 18.55 Uhr A vs. DAZN 18.55 Uhr D Lok. Moskau vs. Bayer Leverkusen DAZN 21 Uhr A vs. DAZN 21 Uhr B vs. Piräus DAZN 21 Uhr B Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München Sky 21 Uhr C vs. DAZN 21 Uhr C vs. DAZN 21 Uhr D vs. DAZN

Der Mittwoch, 27. November: