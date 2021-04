Champions League kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

In der Champions League steht das Halbfinale auf dem Programm. Goal verrät, wie Ihr die Spiele kostenlos im LIVE-STREAM sehen könnt.

In der UEFA Champions League biegen wir langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Nur noch vier Teams sind im Rennen und das Finale ist nicht mehr fern. Ab Dienstagabend (27. April 2021) werden die Halbfinals ausgetragen.

Deutsche Vertreter, die noch um den Henkelpott kämpfen? Fehlanzeige! Der FC Bayern München und der BVB (Borussia Dortmund) mussten im Viertelfinale die Segel streichen, gegen PSG (Paris Saint-Germain) und Manchester City waren die beiden Bundesligisten am Ende unterlegen. Diese beiden Teams treffen nun im zweiten Halbfinale aufeinander.

Das erste Halbfinale ist dagegen das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea, die Blancos treffen auf die Blues, Zidane gegen Tuchel. Wer wird am Ende die Oberhand behalten und in das große Finale von Istanbul einziehen?

Die Champions League live im TV und LIVE-STREAM sehen? Das funktioniert in jedem Fall, denn es gibt Sender, die die Übertragungsrechte besitzen. In diesem eigenen Artikel findet Ihr alle Infos zur ganzen Saison 2020/22. Hier lest Ihr nun, wie Ihr die beiden Spiele kostenlos seht.

Champions League auf einen Blick: Das ist das Halbfinale

Halbfinale 1 Halbfinale 2 Duell Real Madrid vs. FC Chelsea PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City Hinspiel 27. April, 21 Uhr 28. April, 21 Uhr Rückspiel 5. Mai, 21 Uhr 4. Mai, 21 Uhr

Champions League im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungsrechte für das Halbfinale

Vier Mannschaften sind noch um Rennen um den begehrten Pokal der Champions, alle vier Teams sind große Namen im europäischen Fußball. Die Übertragung des Halbfinales der Königsklasse obliegt zwei Sendern, denn beide haben sich die Rechte an dem wichtigsten Klubwettbewerb der Welt gesichert.

Der FC Chelsea, Real Madrid, PSG und Manchester City wollen allesamt den Titel holen und in den - jeweils zwei - Halbfinalspielen zeigen, dass sie ins Finale gehören. Doch wo laufen die vollen 90 Minuten der jeweiligen Partie überhaupt im TV und LIVE-STREAM? Sky und DAZN sind die beiden Übertragungssender der Champions League in dieser Saison.

🏆 Who are you backing to lift the Champions League this season?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 26, 2021

Sky ist ein Pay-TV-Sender, der die CL live im TV zeigt, DAZN der Streamingsender, der im LIVE-STREAM seine Übertragungen ausstrahlt. Bei beiden Portalen braucht Ihr ein Abonnement, um die Königsklasse live zu sehen, doch DAZN hat einen entscheidenden Vorteil.

Champions League kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: So geht's

DAZN zeigt die Champions League heute im LIVE-STREAM - und das mit dem Gratismonat sogar kostenlos. Jeder Neukunde bekommt vom Ismaninger Sender einen Probemonat geschenkt. Dieser gibt Euch die Möglichkeit, 30 Tage lang alle Events von DAZN live im Stream anzuschauen.

Danach erst wird DAZN kostenpflichtig, kündigen könnt Ihr ein Abo immer und jederzeit - wann Ihr wollt und wo Ihr wollt. Wenn Ihr Euch jetzt und HIER den Probemonat sichert, dann wird die Champions League mit allen Spielen des Halbfinales live im Stream kostenlos für Euch sein. Denn: DAZN zeigt die Hinspiele Real Madrid vs. FC Chelsea und PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City heute und morgen im LIVE-STREAM - ebenso kommen die beiden Rückspiele live auf DAZN.

DAZN und Sky teilen sich die Übertragungsrechte der Halbfinalspiele - beide Portale zeigen die Spiele im LIVE-STREAM. Hier findet Ihr eine Übersicht über die Übertragung auf DAZN:

CL-Halbfinale kostenlos auf DAZN: Der LIVE-STREAM zu beiden Hinspielen

Real Madrid vs. FC Chelsea Moderator: Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl. Vorberichte ab 20.30 Uhr Anstoß um 21 Uhr

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City Moderator: Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann Experte: Sandro Wagner. Vorberichte ab 20.30 Uhr Anstoß um 21 Uhr.



Champions League kostenlos sehen: So funktioniert der Gratismonat auf DAZN

DAZN schenkt jedem Kunden, der sich neu auf seiner Plattform anmeldet, einen Probemonat, mit dem das Angebot erst einmal getestet werden kann. Dementsprechend müsst Ihr nicht gleich ein bindendes Abo eingehen und bezahlen, sondern könnt die ersten 30 Tage entspannen und ausprobieren.

Wir verraten Euch hier Schritt für Schritt, was Ihr tun müsst, um den Gratismonat zu nutzen.

Einfach auf diesen Link hier klicken und zu DAZN gehen. Auf DAZN erscheint für Euch dann ein gelber Button mit der Aufschrift "GRATISMONAT STARTEN". Nachdem Ihr euch entschieden habt, den Gratismonat von DAZN zu beginnen, müsst Ihr Euch entscheiden, welche Art der Mitgliedschaft für Euch nach der kostenlosen Testphase infrage kommt - die Mitgliedschaft mit der monatlichen oder die mit der jährlichen Zahlweise Im nächsten Bildschirm bekommt Ihr die Bestätigung für den Gratismonat. Ganz oben erfahrt Ihr, ab welchem Datum DAZN für Euch kostenpflichtig wird. Hier erstellt Ihr auch Euer persönliches Konto. Einfach nur Vor- und Nachname eingeben sowie E-Mail-Adresse und Passwort festlegen. Auf "Fortfahren" klicken und weiter geht's. Nun legt Ihr einfach Eure Zahlungsmethode fest und gebt Eure Daten ein. FERTIG! Nun steht dem kostenlosen Testmonat von DAZN nichts mehr im Weg!

Was kostet ein Abo nach dem Gratismonat? Die Champions League seht Ihr kostenlos für 30 Tage, dann sind es 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr, die fällig werden. Hier findet Ihr alle Infos.

Champions League und vieles mehr kostenlos sehen: Das zeigt DAZN im LIVE-STREAM

DAZN hat nicht nur die Champions League im LIVE-STREAM parat, sondern auch noch vieles mehr. Zahlreiche Sportarten haben bei DAZN ihren Platz im Programm - für jeden Geschmack ist also hier etwas mit dabei. Hier findet Ihr nun eine Liste aller Sportarten.

Fußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, internationale Top-Ligen wie Serie A, LaLiga und Co.)

American Football (die NFL-Saison mir den Playoffs und dem Super Bowl)

Tennis (Grand-Slam-Turniere wie die Australian Open oder die US Open)

Olympia

Wintersport (wie z.B. die Vierschanzentournee oder Biathlon)

Eishockey

Baseball

Darts

Basketball

Handball Champions League

Boxen

Rugby

Motorsport

In unserem stets aktuellen DAZN-Programm lest Ihr, welche Events in Kürze anstehen.

Champions League im LIVE-STREAM sehen: Die Sieger der letzten zehn Jahre