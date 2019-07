Champions League: Diese Keeper kassierten in den letzten Jahren die meisten Elfmetergegentore

Bei Elfmetern können Torhüter oftmals zum Helden werden. Goal zeigt, welche Keeper in der Champions League dabei aber oft hinter sich greifen mussten.

In den vergangenen Jahren kamen in der natürlich einige Tore vom Elfmeterpunkt zustande. Goal nennt die Keeper, die in der Königsklasse seit der Saison 2008/09 vom Punkt die meisten Gegentore kassierten.

Teste Oliver Kahns Goalplay Coach kostenlos und werde jeden Tag besser!

Ganz vorne in diesem unrühmlichen Ranking liegt mit Iker Casillas ( und ) eine absolute Legende auf seiner Position. Er wurde in diesem Zeitraum 14-mal vom Punkt bezwungen.

Buffon und Neuer teilen sich Platz drei

Auf Platz zwei folgt Donezk-Keeper Andriy Pyatov mit zehn Elfmetergegentoren.

Auf dem geteilten dritten Platz liegen Gianluigi Buffon ( und PSG) und Manuel Neuer (Schalke 04 und FC Bayern) mit jeweils sieben Gegentreffern vom Punkt.

Die Torhüter, die in der Champions League seit 2008/09 die meisten Elfmetergegentore kassierten:

1. Iker Casillas 14

2. Andriy Pyatov 10

3. Gianluigi Buffon 7

3. Manuel Neuer 7